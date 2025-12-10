Emma Heesters herontdekt lichaam na baarmoederhalskanker

Emma Heesters (29) hoort op de dag van de première van haar theatertour dat ze baarmoederhalskanker heeft. Terwijl de weken daarna in het teken staan van ziekenhuisbezoeken, staat ze ’s avonds op het podium voor volle zalen. Het contrast is groot, de realiteit genadeloos.

Wanneer de behandelingen starten en het dubbelleven niet langer vol te houden is, deelt Emma Heesters haar diagnose op Instagram. In de zomer volgt de verlossing: remissie. Inmiddels heeft Emma haar werk hervat en zit ze midden in de opnames van The Voice Kids, maar elke dag herinnert haar lichaam aan wat er gebeurde.

Remissie en de nasleep

In Mezza, weekendmagazine van het AD, doet Emma haar verhaal. ‘Het is alsof ik mijn lichaam helemaal opnieuw moet leren kennen’, vertelt ze. ‘Mijn lichaam is gewoon niet meer wat het een jaar geleden was. Dus ik moet elke week opnieuw bekijken wat lukt en wat nog niet. Nu zijn we bijvoorbeeld The Voice aan het opnemen, staat de release van mijn boek gepland en werk ik aan een nieuw nummer.’ Veel leuke dingen tegelijkertijd doen is ze gewend, maar toch is het nu anders: ‘Normaal gesproken kon ik al die dingen echt wel op één dag plannen. Dan was ik van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig, maar dat kan nu gewoon niet meer. Op een gegeven moment is mijn energie op. Dan komt er niks zinnigs meer uit, vergeet ik dingen, kom ik niet op woorden. Dus ik moet nu heel bewust bepalen waar ik mijn energie aan wil besteden.’

Grenzen leren kennen

De drang om in de vijfde versnelling vooruit te gaan, botst met een lijf dat aan de handrem trekt. Dat voelt wrang, erkent de zangeres. ‘Ik weet niet of ik al volledig geaccepteerd heb dat dit nu is wat het is: die beperkte energie, dat ik bij elk pijntje in de stress schiet. Dagelijks word ik eraan herinnerd wat ik heb moeten inleveren en dat vind ik wel heel zwaar. De rem zit er nog op terwijl ik vol gas vooruit wil.’ Tussen ambitie en aanpassing zoekt Emma naar mildheid. ‘Maar als ik een slechte dag heb, probeer ik maar gewoon lief voor mezelf te zijn. En te kijken naar de positieve dingen. Hoe gaaf het is dat ik alweer op het podium kan staan. Dat ik zo snel mijn leven weer heb opgepakt. En dat helpt.’

