Eddy Zoëy deelt gezondheidsupdate na riskante operatie: ‘Geen gevoel meer in mijn rechteroor’

Tekst: Denise Delgado

09/10/2025

Eddy Zoëy (58) is deze week geopereerd aan het zeldzame Eagle-syndroom. Daarbij groeien botten vanuit de schedel richting de keel, wat veel pijn en klachten veroorzaakt. De presentator moet twee operaties ondergaan en is nu halverwege. De presentator moet twee operaties ondergaan en laat nu via Instagram weten dat hij halverwege is.

Geen gevoel in rechteroor

‘Begin deze week is de styloïd aan de rechterkant weggehaald,’ vertelt Eddy. ‘Er zit nog een klein stukje, maar dat zou geen problemen meer moeten opleveren.’ Toch bleef de ingreep niet zonder bijwerking. ‘Als bijproduct, heb ik geen gevoel meer in m’n rechteroor. Duimen dat dat tijdelijk is, anders kan ik geheel pijnloos een reeks oorbellen gaan plaatsen’, grapt hij.

Eddy Zoey Update Operatie
Eddy Zoey geeft update na operatie

Tweede operatie

Later deze maand volgt de tweede operatie, aan de linkerkant. “Dan halen ze ook daar het bot weg,” aldus de presentator, die zijn volgers om tattootips voor zijn nek vroeg.

Eddy kampt al langer met het Eagle-syndroom. “Daarbij groeien twee botten van achter je schedel je keel in. Die dingen zijn nu bijna zes centimeter en die richten schade aan. En die moeten er gewoon uit,” zei hij eerder. De klachten begonnen rond de opnames van The Passion: “Op 3 maart moesten we Psycho doornemen en ik kon gewoon echt niet zingen.”

