Diana Matroos dankt haar leven aan geliefde René na niertransplantatie

Tekst: Denise Delgado

16/10/2025

Liefde redde haar leven, letterlijk. Toen journalist en presentatrice Diana Matroos (54) afgelopen zomer een niertransplantatie moest ondergaan, was het haar partner René die zijn nier aanbood. Dat vertelt de Diana openhartig in een interview met ‘LINDA.’

In het gesprek vertellen Diana en René hoe de operatie niet alleen hun leven op z’n kop zette, maar ook hun liefde verdiept. Tegelijk hopen ze meer openheid te creëren over nierfalen, een onderwerp waar nog veel stilte omheen hangt. “Je geeft iemand zijn leven terug. Dat is letterlijk wat René heeft gedaan.”

De beste match

De operatie was zwaar, maar succesvol. “Mijn kaliumlevels waren prima en sindsdien gaat mijn nierfunctie elke dag omhoog,” zegt Diana opgelucht. Toch ging er een spannend traject aan vooraf: omdat zij en René verschillende bloedgroepen hebben, leek hij eerst geen geschikte donor. Twee maanden voor de operatie bleek hij toch de beste match. “Ik heb het graag gedaan. We zijn alleen maar nog closer geworden,” zegt René.

23 pillen per dag

Het herstel vraagt veel van haar: dagelijks 23 pillen slikken, haar bloeddruk en temperatuur controleren en wekelijks op controle. Toch overheerst dankbaarheid. “Door die afvalstoffen was het alsof ik elke ochtend opstond met een kater. Dat is nu voorbij.”

Met hun verhaal hopen Diana en René meer bewustwording te creëren over nierfalen, een aandoening die vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

