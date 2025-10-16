Diana Matroos dankt haar leven aan geliefde René na niertransplantatie

Tekst: Denise Delgado

Liefde redde haar leven, letterlijk. Toen journalist en presentatrice Diana Matroos (54) afgelopen zomer een niertransplantatie moest ondergaan, was het haar partner René die zijn nier aanbood. Dat vertelt de Diana openhartig in een interview met ‘LINDA.’

In het gesprek vertellen Diana en René hoe de operatie niet alleen hun leven op z’n kop zette, maar ook hun liefde verdiept. Tegelijk hopen ze meer openheid te creëren over nierfalen, een onderwerp waar nog veel stilte omheen hangt. “Je geeft iemand zijn leven terug. Dat is letterlijk wat René heeft gedaan.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

De beste match

De operatie was zwaar, maar succesvol. “Mijn kaliumlevels waren prima en sindsdien gaat mijn nierfunctie elke dag omhoog,” zegt Diana opgelucht. Toch ging er een spannend traject aan vooraf: omdat zij en René verschillende bloedgroepen hebben, leek hij eerst geen geschikte donor. Twee maanden voor de operatie bleek hij toch de beste match. “Ik heb het graag gedaan. We zijn alleen maar nog closer geworden,” zegt René.

23 pillen per dag

Het herstel vraagt veel van haar: dagelijks 23 pillen slikken, haar bloeddruk en temperatuur controleren en wekelijks op controle. Toch overheerst dankbaarheid. “Door die afvalstoffen was het alsof ik elke ochtend opstond met een kater. Dat is nu voorbij.”

Met hun verhaal hopen Diana en René meer bewustwording te creëren over nierfalen, een aandoening die vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt.

BEELD: ANP/LINDA./DIANAMATROOS