Copacabana-zanger Barry Manilow zegt optredens af voor operatie longkanker

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/12/2025

Barry Manilow heeft bekendgemaakt dat bij hem longkanker is vastgesteld. De 82-jarige zanger deelde op Instagram dat artsen een tumor aantroffen in zijn linkerlong. Hij zegt dat de ontdekking in een vroeg stadium is gedaan en dat hij binnenkort wordt geopereerd.

Barry Manilow had de afgelopen weken veel last van bronchitis. Hoewel de klachten afnamen en hij weer kon optreden, vroeg zijn dokter voor de zekerheid een MRI aan. Op die scan werd kanker ontdekt. Barry noemt de vroege vondst ‘puur geluk (en een geweldige dokter)’ en benadrukt dat dit het goede nieuws is.

Tumor ontdekt na MRI

Volgens Barry werd de tumor gezien op de linkerlong. Hij vertelt dat hij zich na de bronchitis weer fit genoeg voelde om op te treden, maar dat de extra controle tot dit resultaat leidde. De zanger noemt de vroege diagnose de positieve kant en dankt geluk, maar ook zijn goede arts. Het slechte nieuws, vervolgt hij, is dat er een operatie nodig is. Omdat de kanker niet lijkt te zijn verspreid, is aanvullende behandeling niet nodig: ‘Enkel kippensoep en herhalingen van I Love Lucy’. Na de ingreep moet hij een maand herstellen.

Barry Manilow moet herstellen

Door die hersteltijd annuleert de zanger zijn concerten in januari. Hij biedt zijn excuses aan aan fans, maar kijkt al vooruit naar zijn terugkeer in februari: ‘Iets zegt me dat het februariweekend één groot feest wordt!’ Barry sluit zijn bericht af met goede wensen voor de feestdagen en een duidelijke aansporing: ‘Onthoud, zelfs al heb je de kleinste symptomen… laat je testen!’ Daarmee onderstreept de zanger nogmaals het belang van tijdige controle.

