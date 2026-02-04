Chris Hemsworth en vader met Alzheimer op emotionele reis vol aangrijpende vragen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Chris Hemsworth vertelt in The Graham Norton Show over een aangrijpende reis met zijn vader, vastgelegd in een nieuwe documentaire. Zijn vader kreeg enkele jaren geleden de diagnose Alzheimer, wat de basis vormde voor een persoonlijk experiment met herinneringen, familie en verlies.

De regisseur stelde reminiscentietherapie voor: het prikkelen van de hippocampus met oude herinneringen om neurale verbindingen te helpen herstellen. Chris Hemsworth besloot daarop terug te keren naar het ouderlijk huis en een roadtrip te maken. Een keuze die veel impact zou hebben.

De kracht van reminiscentietherapie

De regisseur kwam naar Chris toe en zei: ‘Kijk, ik weet dat het een heel gevoelig onderwerp is. We hebben een idee, met iets dat reminiscentietherapie heet, waarbij we in principe de hippocampus, het deel van de hersenen dat door Alzheimer wordt aangetast, stimuleren met oude herinneringen en zo neurale verbindingen opnieuw activeren. Het is nog enigszins experimenteel, maar er zijn veel positieve resultaten te zien.’ Dat werd het startpunt voor een zorgvuldig vormgegeven terugkeer naar vroeger, met als doel herinneringen te laten oplichten.

Terug naar het ouderlijk huis

Chris kreeg in overleg het idee om terug te gaan naar het huis waar hij van zijn zesde tot zijn achttiende woonde. Een vriend had het ouderlijk huis gekocht. Zo’n twintig jaar geleden kocht zijn vader het zelf en liet toen een serie foto’s maken. De productie vroeg of ze die beelden mochten gebruiken en richtte het hele huis opnieuw in zoals het er destijds uitzag. Over de road trip zei Chris: ‘Dus we gingen een motorreis maken. Ik was er best wel nerveus over. Ik wilde zijn moeilijke situatie niet uitbuiten voor drama of vermaak. Maar hij is een man met een diepe integriteit en nederigheid, en ik vroeg hem: ‘Heb je er zin in?’, en hij zei: ‘Oh ja, dat klinkt heel leuk, en misschien kan het delen van mijn verhaal iemand anders helpen.”

Overweldigende nostalgie

De acteur vertelt: ‘Toen we naar het huis gingen en binnenliepen, was het alsof we terug in de tijd stapten. Het was opmerkelijk, het was een overweldigende nostalgie. Een enorme herinnering aan het verstrijken van de tijd. Emotioneel, vanwege de herinneringen die we daar hadden, en nu de herinneringen die we niet meer zouden hebben, of de herinneringen die mogelijk zouden verdwijnen.’ In het huis werd voelbaar wat ooit was en wat langzaam vervaagt.

Verbinding, liefde en moeilijke vragen

Chris blikt terug op het moment, waarop zijn vader herhaaldelijk naar zijn moeder vroeg… tot de productie besloot: ‘Breng haar er gewoon bij.’ Haar binnenkomst maakte alles rauw en echt. ‘Voor haar was het een echte klap in het gezicht, omdat het haar herinnerde aan de herinneringen die we hadden en wat we nu missen. Hem zag je toen pas ontspannen. Zij was zijn houvast nu dingen hem worden afgenomen en verdwijnen. Het was heel mooi, diepgaand en hartverscheurend.’ Zo verschoof de focus van de aflevering van een terugblik naar connectie, liefde en familie.

Wat mensen niet durven vragen

De reacties na de aflevering waren bijzonder. Mensen met dementie of Alzheimer zeiden tegen Chris: ‘Ik wou dat mijn familieleden dit konden zien’. Ze legden uit: ‘Niemand komt naar me toe en vraagt: ‘Waar ben je bang voor?’ of ‘Hoe voel je je?’, omdat ze het te moeilijk vinden om ermee geconfronteerd te worden.’ Chris heeft die vragen juist aan zijn vader gesteld, ook voor de camera. ‘Ik vroeg hem in de documentaire: ‘Waar ben je bang voor?’ En hij zei: ‘Ik wil gewoon geen last zijn.’ Voor Chris was dat een bijzonder antwoord: de zorg om de ander woog zwaarder dan het eigen geheugenverlies. ‘Het was prachtig.’

Chris Hemsworth: A Road Trip To Remember is te zien op Disney+. Bekijk de trailer hieronder:

Foto: Jamie McCarthy/Getty Images for SiriusXM