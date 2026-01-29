Bruce Willis beseft niet dat hij frontotemporale dementie heeft: ‘Zowel zegen als vloek’

Bruce Willis

Tekst: Denise Delgado

29/01/2026

Bruce Willis (70) is zich niet bewust van zijn dementie. Dat vertelt zijn vrouw Emma Heming Willis (47) in de podcast ‘Conversations With Cam’. Volgens haar heeft Bruce ‘nooit de link gelegd’.

Brein herkent de ziekte niet

‘Dat is zowel een zegen als een vloek,’ zegt Emma. ‘Ik ben blij dat hij het niet weet.’ Doordat zijn hersenen de ziekte niet meer kunnen duiden, voelt zijn huidige situatie voor hem ‘normaal’. Bruce heeft, net als anderen met soortgelijke aandoeningen, anosognosie, legt ze uit. Volgens de Cleveland Clinic is dat een aandoening waarbij ‘je brein niet kan herkennen dat je één of meer andere gezondheidsproblemen hebt’, en die vaak voorkomt bij mensen met psychische stoornissen.

‘Het is geen ontkenning. Het is gewoon dat hun brein verandert. Dit is onderdeel van de ziekte,’ gaat de vrouw van Bruce verder.

In 2022 werd bij de acteur eerst afasie vastgesteld; later bleek het te gaan om frontotemporale dementie (FTD), een vorm die vaak al op relatief jonge leeftijd optreedt.

