Kopen Zonder Kijken-makelaar Alex van Keulen blikt terug op levensgevaarlijke ziekte

Tekst: Denise Delgado

Alex van Keulen (57), bekend als makelaar uit ‘Kopen Zonder Kijken’, heeft teruggeblikt op een periode waarin hij naar eigen zeggen op het randje van de dood balanceerde. In een interview met het AD vertelt hij dat hij in 2006 in het ziekenhuis belandde met een zeldzaam hartvirus.

Kantje boord

‘Ik kreeg te horen dat ik nog maar een paar uur te leven had’, zegt Alex. Volgens hem ging het in korte tijd zó hard, dat hij afscheid moest nemen van dierbaren. Hij noemt het ‘dramatisch’ en ‘kantje boord’, maar knapte uiteindelijk toch op. Het nieuws dat hij mogelijk zou overlijden, liet diepe indruk achter.

Omslagpunt

Tegelijk werd de ervaring een omslagpunt. Alex zegt dat hij na zijn herstel anders naar het leven ging kijken. ‘Achteraf was dit het beste dat me ooit is overkomen’, vertelt hij. Hij nam ontslag, stapte de makelaardij in en belandde daarna via Uitstel van Executie in de televisiewereld.

Bekend worden was volgens Alex nooit het doel. Zijn tv-werk ontstond gaandeweg en groeide uit tot iets wat hij nog steeds met plezier doet. ‘Het werd en is nog steeds een hobby’, aldus Alex.

BEELD: ANP