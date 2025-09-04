You-acteur Penn Badgley verwelkomt tweeling
04/09/2025
Babynieuws! Acteur Penn Badgley (38), bekend van ‘Gossip Girl’ en ‘You’, is opnieuw vader geworden. Hij en zijn vrouw Domino Kirke hebben er in één klap twee zoontjes bij: een eeneiige tweeling.
Vaderschapsverlof
Het nieuws deelde Penn via Instagram. In een video legt hij uit dat hij zijn vaderschapsverlof heel even onderbreekt om een live-event aan te kondigen. Vervolgens draait hij de camera naar beneden en zijn de kleine voetjes van een van de baby’s te zien. “Daar zitten babyvoetjes,” zegt de trotse vader zachtjes. “Ik wil ze niet wakker maken.”
Het stel had al een zoon van vier samen. Zijn vrouw Domino heeft daarnaast nog een oudere zoon uit een eerdere relatie.
