You-acteur Penn Badgley verwelkomt tweeling

04/09/2025

Babynieuws! Acteur Penn Badgley (38), bekend van ‘Gossip Girl’ en ‘You’, is opnieuw vader geworden. Hij en zijn vrouw Domino Kirke hebben er in één klap twee zoontjes bij: een eeneiige tweeling.

Vaderschapsverlof

Het nieuws deelde Penn via Instagram. In een video legt hij uit dat hij zijn vaderschapsverlof heel even onderbreekt om een live-event aan te kondigen. Vervolgens draait hij de camera naar beneden en zijn de kleine voetjes van een van de baby’s te zien. “Daar zitten babyvoetjes,” zegt de trotse vader zachtjes. “Ik wil ze niet wakker maken.”

Het stel had al een zoon van vier samen. Zijn vrouw Domino heeft daarnaast nog een oudere zoon uit een eerdere relatie.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

