Welmoed Sijtsma verwelkomt dochtertje: ‘Nog nooit zo verliefd geweest’

Leuk babynieuws! Presentator Welmoed Sijtsma (35) is moeder geworden van haar eerste kindje. Op Instagram deelt ze het blije nieuws én de naam van haar dochter.

“Vandaag precies een week op de wereld,” schrijft ze bij lieve foto’s van de kleine die de naam Cato Franka heeft gekregen. “Vernoemd naar de vrouwen die ons het leven gaven. Welmoed straalt van trots: “Nog nooit zo verliefd geweest.”

Eerste kindje met haar grote liefde Bob

Voor Welmoed en haar partner Bob is dit hun eerste kindje samen. Het stel leerde elkaar kennen via een datingapp, al duurde het even voordat de vonk écht oversloeg. “Uiteindelijk vroeg hij mij verkering, maar toen waren we al weekendjes weggeweest en kenden we elkaar al een jaar,” vertelde ze eerder aan het AD.

De presentatrice maakte haar zwangerschap in mei bekend met een zonnige vakantiefoto: ‘Voordat de storm los barst gingen we nog even op vakantie. Met z’n drieën. Want deze volle buik is van het kindje dat Bob en ik verwachten in het najaar! We zijn super blij en gelukkig.’

