Welmoed Sijtsma verwelkomt dochtertje: ‘Nog nooit zo verliefd geweest’

Tekst: Denise Delgado

24/10/2025

Leuk babynieuws! Presentator Welmoed Sijtsma (35) is moeder geworden van haar eerste kindje. Op Instagram deelt ze het blije nieuws én de naam van haar dochter.

“Vandaag precies een week op de wereld,” schrijft ze bij lieve foto’s van de kleine die de naam Cato Franka heeft gekregen. “Vernoemd naar de vrouwen die ons het leven gaven. Welmoed straalt van trots: “Nog nooit zo verliefd geweest.”

Eerste kindje met haar grote liefde Bob

Voor Welmoed en haar partner Bob is dit hun eerste kindje samen. Het stel leerde elkaar kennen via een datingapp, al duurde het even voordat de vonk écht oversloeg. “Uiteindelijk vroeg hij mij verkering, maar toen waren we al weekendjes weggeweest en kenden we elkaar al een jaar,” vertelde ze eerder aan het AD.

De presentatrice maakte haar zwangerschap in mei bekend met een zonnige vakantiefoto: ‘Voordat de storm los barst gingen we nog even op vakantie. Met z’n drieën. Want deze volle buik is van het kindje dat Bob en ik verwachten in het najaar! We zijn super blij en gelukkig.’

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

