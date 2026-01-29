Zouk Los Angeles Grand Opening Preview La Marc Anthony

Marc Anthony (57) en vrouw verwachten tweede kindje: ‘God is groot’

Tekst: Denise Delgado

29/01/2026

Marc Anthony (57) en zijn vrouw Nadia Ferreira (26) verwachten hun tweede kind samen. Het koppel maakte het nieuws woensdag bekend op Instagram, precies op hun derde huwelijksverjaardag. ‘Fijne derde trouwdag,’ schrijven ze. ‘Marquito wordt een grote broer.’

In de post is Nadia’s babybuik te zien. ‘Wat een groot geschenk geeft het leven ons. God is groot.’ Marc en Nadia trouwden in 2023 en verwelkomden in datzelfde jaar hun zoon.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Marc Anthony wordt voor zevende keer vader

De zanger heeft daarnaast zes kinderen uit eerdere relaties, onder wie met zangeres Jennifer Lopez.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MARCANTHONY

LEES OOK

Koning Charles ontmoet wereldsterren voor première in Windsor Castle
Bruce Springsteen brengt protestlied uit over situatie Minneapolis
Bruce Willis beseft niet dat hij frontotemporale dementie heeft: ‘Zowel zegen als vloek’
Dit bedrag kreeg Thomas Dekker voor ‘leuke dingen’ van zijn ex-vriendin

Uit andere media

Party Stef Bos

Deze metafoor gaf zijn moeder aan Stef Bos mee

Soms past een heel leven in één beeld: een rivier, een draaikolk, en het besef dat je niet altijd tegen de stroom in moet zwemmen. In het tv-programma ‘Als IK het zing’ kijkt Stef Bos terug op momenten die hem vormden.
Weekend Thomas Dekker

Dit bedrag kreeg Thomas Dekker voor ‘leuke dingen’ van zijn ex-vriendin

Thomas Dekker deed een opmerkelijke onthulling over zijn uitgavenpatroon in de tijd dat hij in Los Angeles woonde. In een gesprek met Paul van Riessen en Olcay Gulsen vertelde hij dat hij maandelijks een fors budget kreeg van zijn toenmalige vriendin, bedoeld voor ‘leuke dingen’. Het geld was elke maand weer op.
Vriendin Salie in huis

Salie in huis: zo maak je je huis (en jezelf) meteen lichter

Voelt je huis soms zwaar, onrustig of gewoon niet helemaal fris? Tijd voor een eeuwenoud ritueel dat al eeuwenlang wordt gebruikt om energie op te frissen: salie branden, ook wel bekend als smudging. Met een beetje rook kun je negatieve energie wegwuiven en je huis meteen een lichter gevoel geven.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise