Marc Anthony (57) en vrouw verwachten tweede kindje: ‘God is groot’
29/01/2026
Marc Anthony (57) en zijn vrouw Nadia Ferreira (26) verwachten hun tweede kind samen. Het koppel maakte het nieuws woensdag bekend op Instagram, precies op hun derde huwelijksverjaardag. ‘Fijne derde trouwdag,’ schrijven ze. ‘Marquito wordt een grote broer.’
In de post is Nadia’s babybuik te zien. ‘Wat een groot geschenk geeft het leven ons. God is groot.’ Marc en Nadia trouwden in 2023 en verwelkomden in datzelfde jaar hun zoon.
De zanger heeft daarnaast zes kinderen uit eerdere relaties, onder wie met zangeres Jennifer Lopez.
