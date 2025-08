Dj Calvin Harris voor het eerst vader geworden

Calvin Harris, bekend van hits als Feel So Close en One Kiss, heeft sinds 2022 een relatie met Vick Hope. Het stel stapte vorig jaar in het huwelijksbootje.

Op de foto’s die Calvin plaatst, is onder andere te zien hoe zijn vrouw, presentatrice Vick Hope, bevalt in een bevalbad. Ook toont hij een potje met pillen en een foto van de placenta. Volgens Billboard zou het stel er mogelijk voor gekozen hebben om de placenta te laten verwerken tot supplementen, iets wat sommige ouders doen vanwege vermeende gezondheidsvoordelen.

Beschuit met blauwe muisjes! Calvin Harris (41) is voor het eerst vader geworden. De Schotse dj en producer deelt op Instagram dat zijn zoontje Micah op 20 juli is geboren.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

