Barbara Sloesen bevallen van eerste kindje: ‘Eindelijk op de wereld’
26/01/2026
Barbara Sloesen (37) en haar partner Joost Hofman zijn voor het eerst ouders geworden. Op 16 januari is hun zoon Shaffy Jaapie Hofman-Sloesen geboren, delen actrice en muzikant op Instagram. Na complicaties vlak na de geboorte maakt de baby het inmiddels goed.
Zwaarste week
Ze leefden na de bevalling ‘tussen hoop en vrees’ op de intensive care. ‘Het was de zwaarste week uit ons leven.’ Het stel bedankt ‘uit de grond van ons hart’ het personeel van het AMC: zij maakten ‘deze nachtmerrie draaglijk’ en zorgden dat ze nu ‘mogen dromen’. Nu ‘mogen we nu intensief genieten van onze strijder,’ schrijft Barbara onder een reeks foto’s van hun kleine vent.
De komende tijd trekt het gezin zich terug: staren naar Shaffy, knuffelen en om 04.30 uur niet meer nadenken over de rest van de wereld. ‘We zijn verliefd.’
Jarenlange zoektocht
Zwanger worden was allesbehalve vanzelfsprekend. Jaren van hopen, teleurstellingen, twijfels en onderzoeken leverden in Nederland weinig op. ‘We werden al gauw weggestuurd met de boodschap: blijf maar proberen. Maar met proberen verstrijkt ook de tijd.’
Diagnose: adenomyose
De doorbraak kwam in België: artsen ontdekten bij Barbara adenomyose, een vorm van endometriose waarbij baarmoederslijmvlies in de spierwand van de baarmoeder groeit. ‘Ik had er nog nooit van gehoord,’ zei Barbara destijds. Operaties en medicatie stonden klaar; de medicatie zou haar tijdelijk in de overgang brengen. Op de dag dat ze daarmee zou starten, deed ze nog één test: positief. ‘Loslaten noemt men dat; wij noemen het een ongelooflijk wonder.’
