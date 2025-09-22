Gala Première Hadestown Anouk Maas

Anouk Maas bevallen van dochter: ‘Wat ben je mooi’

Tekst: Denise Delgado

22/09/2025

Leuk babynieuws voor Anouk Maas (39)! De actrice is voor het eerst moeder geworden. Op Instagram deelt ze het blije nieuws dat haar dochter Ella-Mae op 13 september is geboren.

‘Welkom lieve Ella-Mae,’ schrijft Anouk. ‘Wat ben je mooi, perfect en ik ben zo ontzettend trots op ons.’ Moeder en dochter maken het goed, zo laat de voormalig GTST-ster weten, iets wat na een intensieve reis zeker reden tot opluchting is.

Dankbaar

Ze bedankt haar dierbaren voor alle steun tijdens de afgelopen periode. ‘Dank je wel voor de steun, begeleiding, het lachen, het ondersteunen, het delen van de pijn, de tranen, de slapeloze nachten, de liefde en de hele reis die we samen hebben afgelegd.’

Een speciale vermelding gaat uit naar de vrouwen die haar tijdens de zwangerschap bijstonden: ‘Zonder jullie had ik mij erg alleen gevoeld. Ik voelde mij zo gedragen door jullie. Wat een rollercoaster was dit voor ons. Één voor in de boeken.’ Verder bedankt ze de verloskundigen, de kraamzorg en alle artsen. Voor nu nemen moeder en dochter even afstand van de buitenwereld om rustig te herstellen en van elkaar te genieten.

Alleenstaand moederschap

De weg naar het moederschap verliep niet makkelijk. Anouk vertelde eerder dat het twee jaar kostte om zwanger te raken en dat ze bewust koos voor alleenstaand moederschap.

