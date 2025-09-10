Yolanthe Cabau binnenkort weer op het witte doek én deelt eerste beelden

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws voor Yolanthe Cabau (40): binnenkort schittert ze opnieuw op het grote scherm. Haar carrière zit in de lift en dit najaar is ze te zien in de Nederlandse dramafilm ‘Perfectly Imperfect’.

Veel raakvlakken

Yolanthe speelt Nicky, een vrouw die op het eerste gezicht alles lijkt te hebben, maar langzaam de grip op zichzelf verliest. Woensdag deelde ze zelf de eerste beelden van de film op Instagram.

“Eindelijk mag ik het delen… de trailer van mijn nieuwe film Perfectly Imperfect!!” schrijft ze. Over haar personage zegt de actrice: “Zoveel raakvlakken met mezelf, maar tegelijkertijd een ander leven, andere keuzes, andere reacties…”

De film gaat over thema’s als weggestopte pijn en zelfacceptatie. Yolanthe benadrukt de boodschap van de film: ‘Iedereen is Perfectly Imperfect.’ De actrice gaat verder: ‘Het is oké om fouten te maken, het is oké om te struikelen… en het is oké om jezelf weer op te rapen en verder te gaan. Je bent perfect met al je imperfecties.’

Ze sluit haar bericht af met een dankbare boodschap: “Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit verhaal heb mogen vertellen en dat ik jullie er nu eindelijk een glimp van mag laten zien.” De film is vanaf 6 november te zien in de Nederlandse bioscopen.

Naast Yolanthe spelen ook Nicolette van Dam, Anouk Maas, Renée Fokker, Oscar Aerts, Maarten Heijmans en Chris Nietvelt mee in Perfectly Imperfect.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @YOLANTHECABAU