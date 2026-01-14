Stellan Skarsgård (Bill) niet te zien in Mamma Mia 3

Tijdens de Golden Globes werd Stellan Skarsgård gevraagd naar het derde deel van de filmreeks Mamma Mia. De acteur, die in beide films te zien was als Bill, bevestigde dat de film er zeker aan zit te komen. Wanneer de film te zien zal zijn, weet hij niet. Later maakte hij duidelijk zelf niet in het derde deel te zullen verschijnen.

Stellan Skarsgård heeft van de producer gehoord dat er hard aan Mamma Mia 3 gewerkt wordt. Tegelijkertijd is er weerstand van een ABBA-lid, Björn of Benny, die vindt dat de muziek nu wel genoeg gebruikt is. Dat is volgens de acteur geen reden om een derde film te laten varen: ‘We kunnen ze opnieuw gebruiken!’

Stellan niet van de partij

De acteur gaf aan dat hij zelf niet zal terugkeren als Bill. Daarmee verdwijnen zijn komische noten en eilandenergie uit het ensemble, maar zijn boodschap over het bestaan van het project blijft optimistisch. Veel fans zijn teleurgesteld dat Stellan niet te zien zal zijn in het derde deel: ‘Geen Bill?’ en ‘Hoe bedoel je hij zit niet in de film?’, klinkt het in de reacties onder het interview.

De informatie die wordt gedeeld

