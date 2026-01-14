stellan skarsgard

Stellan Skarsgård (Bill) niet te zien in Mamma Mia 3

Tekst: Evelien Berkemeijer

14/01/2026

Tijdens de Golden Globes werd Stellan Skarsgård gevraagd naar het derde deel van de filmreeks Mamma Mia. De acteur, die in beide films te zien was als Bill, bevestigde dat de film er zeker aan zit te komen. Wanneer de film te zien zal zijn, weet hij niet. Later maakte hij duidelijk zelf niet in het derde deel te zullen verschijnen.

Stellan Skarsgård heeft van de producer gehoord dat er hard aan Mamma Mia 3 gewerkt wordt. Tegelijkertijd is er weerstand van een ABBA-lid, Björn of Benny, die vindt dat de muziek nu wel genoeg gebruikt is. Dat is volgens de acteur geen reden om een derde film te laten varen: ‘We kunnen ze opnieuw gebruiken!’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

83rd Annual Golden Globe Awards, Press Room, The Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, Usa 11 Jan 2026
Stellan won ook een Golden Globe (Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock)

Stellan niet van de partij

De acteur gaf aan dat hij zelf niet zal terugkeren als Bill. Daarmee verdwijnen zijn komische noten en eilandenergie uit het ensemble, maar zijn boodschap over het bestaan van het project blijft optimistisch. Veel fans zijn teleurgesteld dat Stellan niet te zien zal zijn in het derde deel: ‘Geen Bill?’ en ‘Hoe bedoel je hij zit niet in de film?’, klinkt het in de reacties onder het interview.

Lees ook: Anouk Maas reageert op plotseling einde van Mamma Mia! The Party

De informatie die wordt gedeeld

Volgens de acteur is de producer actief bezig om het derde deel van de grond te krijgen. Stellan noemde weerstand bij een ABBA-lid, Björn of Benny, die het idee heeft dat de muziek inmiddels vaak genoeg is gebruikt. Toch ziet de acteur dat niet als een breekpunt voor de film. Zoals hij het zelf zegt: ‘We kunnen ze opnieuw gebruiken!’

@entertainmenttonight ‘Mamma Mia! 3’ is happening…. Stellan Skarsgård just doesn’t know when #mammamia #goldenglobes #stellanskarsgard #mammamia3 ♬ original sound – Entertainment Tonight

FOTO HEADER:  JOHN ANGELILLO/UPI/SHUTTERSTOCK VIA ANP

Uit andere media

Party Chantal Janzen, Monique Westenberg en Mart Hoogkamer

Van Mart Hoogkamer tot Monique Westenberg: BN’ers blikken terug op 2016

Het is een trend op sociale media: nu we in 2026 zijn aangekomen, kijken we tien jaar terug. Want hoe zag ons leven eruit in 2016? Ook BN’ers vragen het zich af en duiken in hun fotogalerij.
Weekend Hans Kazàn Illusionist Portret

Hans Kazàn hoopt op verzoening Steven en Jamie

Hans Kazàn heeft stiekeme hoop dat zijn zoon Steven en diens ex Jamie weer bij elkaar komen. Zich bemoeien met de situatie doet hij niet, maar het zou toch wel leuk zijn als het weer goed komt tussen die twee, droomt hij deze week in Weekend. “Dan sta ik hier met een brede glimlach.” Net…
Vriendin fret

Een fret als huisdier? Dit is belangrijk om te weten

Ben je op zoek naar een huisdier dat nét even anders is dan een hond, kat of konijn? Dan is een fret misschien iets voor jou. Dit is belangrijk om te weten voordat je het dier in huis haalt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien