Pure nostalgie! Night At The Museum keert terug met nieuwe cast

Tekst: Denise Delgado

De geliefde filmreeks ‘Night at the Museum’ keert terug, maar dit keer met nieuwe gezichten. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite Collider werkt studio 20th Century aan een gloednieuwe film in het bekende American Museum of Natural History, met een compleet andere cast en personages.

Nachtwaker

In de oorspronkelijke trilogie (2006–2014) vertolkte Ben Stiller de rol van nachtwaker Larry, die bizarre avonturen beleefde als museumstukken ’s nachts tot leven kwamen. De drie films waren wereldwijd goed voor zo’n 1,4 miljard dollar. De franchise kreeg daarna nog een boekenreeks en een animatiefilm op Disney+.

Wie de hoofdrollen op zich gaan nemen in deze nieuwe versie is nog niet bekend. Wel is bevestigd dat Shawn Levy, de man achter de originele films, opnieuw betrokken is bij het project.

BEELD: © 2006 TWENTIETH CENTURY FOX.