Orlando Bloom wil originele crew terug in nieuwe Pirates of the Caribbean-film

Tekst: Denise Delgado

21/08/2025

Orlando Bloom (48) staat open voor een terugkeer in ‘Pirates of the Caribbean 6’, maar alleen als de originele cast weer samenkomt. Dat vertelt hij in een gesprek met ‘Entertainment Weekly’ tijdens Fan Expo Chicago.

De manier om te winnen

Orlando geeft aan dat hij het avontuur graag opnieuw wil aangaan met Johnny Depp en Keira Knightley, met wie hij in de eerste drie films speelde. Volgens hem is dat ‘de manier om te winnen’.

“Alles zit in het script, toch? Alles begint op papier en ik denk dat er zeker een manier is om iets te creëren,” aldus Orlando. “Ik zou persoonlijk dolgraag iedereen terugzien. Ik denk dat deel zes echt kan slagen als iedereen terugkeert. Als het lukt, en als iedereen dat ook wil.”

Vijf miljard dollar

Na drie films namen Orlando en Keira afscheid van de franchise, terwijl Johnny in alle vijf de delen opdook als de iconische Captain Jack Sparrow. Samen brachten de films wereldwijd bijna vijf miljard dollar op.

Comeback van Johnny Depp

Hoewel er al vijf jaar wordt gesproken over een zesde film, liet producent Jerry Bruckheimer recent weten dat het script bijna rond is. Ook Johnny Depp zou openstaan voor een comeback. Daarnaast werkt Disney aan een aparte Pirates-film met Margot Robbie in de hoofdrol.

