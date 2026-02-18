Originele Harry Potter-acteur vraagt fans de nieuwe cast niet te vergelijken

Daniel Radcliffe (36) vraagt fans om de acteurs van de nieuwe Potter-serie niet steeds te vergelijken met de oude filmcast. De acteur, jarenlang de Harry uit de films, wil dat de nieuwe generatie de ruimte krijgt. HBO maakt een nieuwe serie van de boeken, met acht seizoenen en bijna alleen nieuwe acteurs.

In gesprekken en op sociale media krijgt Daniel geregeld de vraag of hij de kersverse hoofdrolspelers wil coachen. Hij snapt het enthousiasme, maar pleit voor terughoudendheid van fans. De serie moet op eigen benen staan en ‘anders worden dan de films’.

‘Doe mij een lol en vraag de nieuwe cast niet doorlopend naar ons’, zegt Daniel in gesprek met Screenrant. ‘Ik wil geen gek spook zijn dat zich ongevraagd opdringt in de levens van de nieuwe hoofdrolspelers. Het wordt een nieuwe serie en het wordt anders dan de films.’

De acteur benadrukt dat hij het team succes gunt, zonder bovenop hen te staan. Fans vragen hem geregeld om de nieuwe drie ‘onder zijn hoede’ te nemen; Daniel vindt dat sympathiek, maar ongepast: de reeks verdient een eigen toon en tempo.

Vertrouwen in de nieuwe Harry

Eerder liet hij al weten vertrouwen te hebben in de nieuwe hoofdrolspeler. Over Dominic McLaughlin zei hij: ‘beter is dan ik en beter gaat zijn dan ik was.’ Met die boodschap wil Daniel de blik vooruit richten, weg van eindeloze vergelijkingen met de iconische filmreeks.

