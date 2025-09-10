Nienke Plas besprak rol in erotische film met zoontje

Tekst: Sabine Krouwels

Cabaretière Nienke Plas speelt haar eerste filmhoofdrol in de erotische feelgoodfilm Over De Grens, waarin ze zich letterlijk blootgeeft.

“Het viel me mee hoe het ging met de intieme scènes,” vertelt Nienke Plas. “Door alles vooraf te bespreken met de regie en de intimiteitscoördinator voelde ik me veel zekerder en relaxter.”

Familie en kinderen betrokken

Nienke besprak de film niet met haar jongste kinderen van twee en vier jaar, maar wel met haar oudste zoon van tien: ‘In een eerdere rol moest ik een keer iemand een kus geven en toen vroeg hij achteraf of ik verliefd was op een andere man. Dus nu heb ik hem vooraf verteld dat ik een film ging maken waarin ik speel dat ik met iemand anders getrouwd ben en verliefd word, maar dat dat allemaal voor de film is.’

Nienke Plas wil taboe doorbreken

De cabaretière hoopt dat de film helpt om taboes rond vrouwelijke seksualiteit te doorbreken: ‘Vrouwen moeten hier meer over kunnen praten. Vrouwen mogen ook over seks praten. Als een vrouw vertelt dat ze een onenightstand alleen voor de seks heeft gehad, wordt dat gelijk gezien als ordinair. Hoezo!? Het zou fijn zijn als dat beeld verandert.’

FOTO: ANP