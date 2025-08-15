Netflix dropt trailer voor docu over Jussie Smollett-zaak: ‘Het schokkende verhaal’

Tekst: Denise Delgado

Netflix brengt later deze maand een documentaire over Jussie Smollett (43), bekend van ‘Empire’. In 2019 claimde hij slachtoffer te zijn van een haatmisdrijf, maar volgens de rechtbank stelde hij de aanval zelf in scène.

In scène gezet

De Empire-ster haalde in 2019 wereldwijd het nieuws toen hij claimde slachtoffer te zijn van een haatmisdrijf – een aanval die Jussie volgens de rechtbank zelf in scène had gezet. Donderdag gaf de streamingdienst alvast een voorproefje met de release van de trailer. De documentaire is vanaf 22 augustus te zien.

Vonnis teruggedraaid

Jussie werd destijds veroordeeld, maar in 2024 werd dat vonnis teruggedraaid. The Truth About Jussie Smollett? belooft volgens Netflix ‘het schokkende waargebeurde verhaal van een vermeend nepverhaal waarvan sommigen zeggen dat het al die tijd klopte’ te vertellen. In de docu komen onder meer journalisten, advocaten én Jussie zelf aan het woord.

BEELD: GETTY IMAGES/NETFLIX