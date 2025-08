Maker Peaky Blinders werkt aan 26e James Bond film

Zijn aanstelling is een belangrijke stap in de ontwikkeling van ‘Bond 26‘, zoals de film voorlopig wordt genoemd. Eerder werd al bekend dat topregisseur Denis Villeneuve, bekend van onder meer ‘Dune‘ en ‘Blade Runner 2049‘, is gestrikt voor de regie.

Steven heeft een indrukwekkend cv: naast ‘Peaky Blinders‘ schreef hij onder andere de scenario’s voor ‘Eastern Promises‘ en ‘Dirty Pretty Things‘. Voor die laatste film, een aangrijpend verhaal over twee immigranten in Londen, werd hij genomineerd voor een Oscar.

Goed nieuws voor James Bond-liefhebbers: Steven Knight (65), de man achter de succesvolle serie Peaky Blinders, is bezig met de nieuwe James Bondfilm. Volgens entertainmentplatform ‘Variety’ is hij door Amazon MGM Studios gevraagd om het script te schrijven voor wat voorlopig bekendstaat als ‘Bond 26’.

Precies een jaar geleden verbrak Justine Pelmelay (66) haar relatie met de zieke John Blijleven, die een paar maanden later overleed. De van oorsprong Molukse zangeres is intussen nog steeds vrijgezel en kampt met eenzaamheid. Daten vindt ze lastig, want: “Als je een beetje bekend bent, loop je tegen het probleem aan dat je niet…

Altijd alles goed willen doen: het lijkt bijna vanzelfsprekend. Je wil het netjes, overzichtelijk, op tijd en het liefst foutloos. Op je werk, thuis, in je sociale leven. Het is goedbedoeld, maar ook dodelijk vermoeiend.

Vervelend nieuws voor Justin Timberlake. De zanger loopt al een tijdje rond met de ziekte van Lyme. Op Instagram is Timberlake hier erg openhartig over. Nu de wereldtournee van de zanger erop zit, deelt hij dat hij te maken heeft met gezondheidsproblemen. “Nu ik kan terugblikken wil ik jullie wat vertellen over wat er met…

Hoewel vliegen statistisch veiliger is dan autorijden, vinden veel mensen het toch wel ‘een dingetje’, zo hoog in de lucht. En dan is het stiekem best een fijn idee dat je de veiligste stoel in het vliegtuig hebt.

Vliegvakantie? Dít is de veiligste plek in het vliegtuig

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

