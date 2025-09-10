Girogio Armani Begrafenis

Giorgio Armani krijgt eigen film: ‘Een daad van liefde’

Tekst: Denise Delgado

10/09/2025

De Italiaanse filmproducent Andrea Iervolino (37) werkt aan een biopic over de onlangs overleden modeontwerper Giorgio Armani. Dat meldt onder meer het Italiaanse persbureau ANSA. De film krijgt de titel ‘Armani – The King of Fashion’.

Armani maakte Italië groot

“Deze film is ontstaan als een daad van liefde jegens een persoonlijkheid die Italië groot heeft gemaakt in de wereld,” aldus Andrea. Sinds het voorjaar wordt er al aan het project gewerkt. De aankondiging stond aanvankelijk eerder dit jaar gepland, maar Andrea wilde wachten tot na de begrafenis van Armani. De modeontwerper overleed op 4 september op 91-jarige leeftijd en werd maandag begraven.

Andrea Iervolino produceerde eerder ‘Ferrari‘, de film uit 2023 over ondernemer Enzo Ferrari met Adam Driver in de hoofdrol. Volgens Deadline is Bobby Moresco aangetrokken om het script van de Armani-biopic te schrijven. Moresco werkte eerder samen met Iervolino en regisseert de aankomende film ‘Maserati: The Brothers‘, over de familie Maserati.

