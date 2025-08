Gaat Dave Franco de rol van Luigi Mangione op zich nemen in film?

Dave Franco heeft voor het eerst gereageerd op de berichten dat hij Luigi Mangione zou moeten spelen in een mogelijke film over de moord op UnitedHealthcare-topman Brian Thompson.

De acteur kreeg de vraag of hij Luigi Mangione zou willen spelen tijdens promotie voor zijn nieuwste project, en hoewel er nog geen officiële plannen zijn, lijkt hij het idee niet direct af te wijzen.

‘Nooit eerder zoveel berichten gehad’

In een gesprek bij Watch What Happens Live with Andy Cohen, werd Dave Franco gevraagd naar het feit dat veel mensen op het internet hem graag in die rol zien. De fan vraagt of hij ervoor open zou staan. Dave vroeg zich hardop af hoe hij dat zou beantwoorden, voordat hij zei dat niemand hem er nog voor heeft benaderd. De acteur vertelt dat hij nog nooit zoveel berichten heeft ontvangen van mensen in zijn leven, dan nu over deze mogelijke rol. Hij staat ervoor open als de juiste mensen de film maken.

Luigi Mangione aangeklaagd voor moord

Luigi Mangione werd op 9 december 2024 gearresteerd, vijf dagen nadat Brian Thompson werd neergeschoten bij een hotel in Manhattan. Luigi wordt aangeklaagd op elf staten- en vier federale aanklachten, waaronder moord met voorbedachten rade. De federale aanklager heeft aangekondigd de doodstraf te willen eisen.

