Film over Björn Borg in de maak

De Zweedse tennislegende Björn Borg krijgt een nieuwe verfilming van zijn leven. Regisseur Jonas Åkerlund gaat aan de slag met Borgs bestverkochte memoires Heartbeat, die internationaal onder de oorspronkelijke titel Hjärtslag verscheen. Het project is in ontwikkeling bij Banijay Entertainment, met betrokkenheid van de labels Jarowskij/Yellow Bird en Mastiff Zweden.

De film belooft een diepgaande blik te werpen op het leven van een van de grootste sporticonen van de twintigste eeuw: Björn Borg. Zowel binnen als buiten de tennisbaan.

Een legende in beeld

Jonas Åkerlund, bekend van zijn visueel opvallende muziekvideo’s voor Madonna, Beyoncé, Lady Gaga en The Rolling Stones, neemt plaats in de regisseursstoel. De verfilming zal Björns bliksemsnelle opkomst tot supersterrendom tonen. Natuurlijk inclusief zijn vijf opeenvolgende Wimbledon-overwinningen en zijn onverwachte besluit om op 26-jarige leeftijd te stoppen.

Het openhartige boek van Björn Borg

De memoires Heartbeat beschrijven niet alleen Borgs sportieve triomfen, maar ook zijn persoonlijke worstelingen. Het boek werpt licht op zijn jeugd, de financiële problemen na zijn carrière en zijn heruitvinding als ondernemer en publieke figuur. ‘Ik heb mijn hele leven in wedstrijden doorgebracht, zowel op als buiten het veld’, zei Björn. ‘Jonas wil beide kanten verkennen, en ik voel dat de tijd daar rijp voor is. Hij heeft het oog, de energie en de moed om mijn verhaal op zijn eigen manier te vertellen’, vervolgde hij.

Björn Borg
Björn Borg US doet mee aan de Open Tennis Championships in New York op 8 september 1978 (foto: Bettmann via Getty Images)

Grootse verwachtingen

Mattias Olsson, hoofd creatief werk bij Mastiff Zweden, en Elin Kvist, CEO van Jarowskij/Yellow Bird, verklaarden: ‘We zijn ongelooflijk trots dat ons dit unieke verhaal is toevertrouwd, over een van de grootste sporthelden aller tijden, Björn Borg. Er is maar één persoon die het kan vertellen, en dat is de culturele kracht van Jonas Åkerlund. Dit wordt een gedenkwaardige biopic die je gezien moet hebben.’

Een nieuw hoofdstuk voor Borg

Het is niet de eerste keer dat Borgs leven op film wordt vastgelegd. In 2017 verscheen de film van Janus Metz over zijn rivaliteit met John McEnroe. De nieuwe verfilming lijkt zich echter meer te richten op het innerlijke verhaal van de tennisheld – zijn strijd, zijn stilte en zijn tweede leven na de sport.

