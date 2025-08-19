Documentaire Ozzy Osbourne uitgesteld door familie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een geplande documentaire over Ozzy Osbourne is op het laatste moment teruggetrokken uit het uitzendschema van de BBC. De film, die maandagavond op BBC One zou worden vertoond, is uitgesteld om tegemoet te komen aan de wens van de familie van de onlangs overleden rockzanger.

Volgens de omroep gaat het om een beslissing die in overleg met de nabestaanden van Ozzy Osbourne is genomen. De BBC benadrukt dat het uit respect voor de familie handelt en binnenkort een nieuwe uitzenddatum bekend zal maken.

Wens van de familie

Een woordvoerder van de BBC verklaarde: ‘Onze sympathie gaat uit naar de familie Osbourne in deze moeilijke tijd. We respecteren de wens van de familie om nog wat langer te wachten met het uitzenden van deze zeer speciale film. De nieuwe datum zal binnenkort worden bevestigd.’

Over de documentaire

De documentaire draagt de titel Ozzy Osbourne: Coming Home en werd gedurende drie jaar gefilmd. Het project is geproduceerd door Expectation TV en bevat interviews met Ozzy Osbourne zelf, zijn vrouw Sharon en hun kinderen Jack en Kelly. De film beschrijft onder meer het plan van het gezin om na 25 jaar Los Angeles te verlaten en terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.

Laatste optreden en overlijden

Ozzy Osbourne overleed op 22 juli op 76-jarige leeftijd, kort na zijn laatste concert in Birmingham. Zijn doodsoorzaak bleek later een hartaanval te zijn. In een verklaring liet de familie weten: ‘Het is met meer verdriet dan alleen woorden kunnen overbrengen dat we moeten melden dat onze geliefde Ozzy Osbourne vanmorgen is overleden. Hij was bij zijn familie en omringd door liefde. We vragen iedereen om op dit moment de privacy van onze familie te respecteren.’

