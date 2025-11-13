The Devil Wears Prada 2

The Devil Wears Prada 2

Dit zijn de eerste beelden van The Devil Wears Prada 2

Evelien Berkemeijer

13/11/2025

De langverwachte eerste beelden van het vervolg op de iconische film zijn binnen. De teaser van slechts 52 seconden zet meteen de toon.

In de clip van The Devil Wears Prada 2 zien we Miranda Priestly die met haar kenmerkende tred door de gangen van Runway stapt. Even later krijgt ze in de lift onverwacht gezelschap van een oude bekende.

Miranda en Andy opnieuw tegenover elkaar

Het korte fragment opent met Miranda Priestly in rode stiletto’s, onberispelijk als altijd. Terwijl ze de lift binnenloopt, verschijnt haar voormalige assistent Andy Sachs. Hun ontmoeting is kort maar krachtig. Miranda snauwt: ‘Je hebt er lang genoeg over gedaan,’ waarop Andy grijnst en een zwarte zonnebril opzet.

Een nieuwe strijd in The Devil Wears Prada 2

Het vervolg volgt hoofdredacteur Miranda in een tijd waarin gedrukte media bijna zijn verdwenen. Ze probeert haar positie te behouden in een veranderende industrie. Haar pad kruist al snel dat van Emily Charlton, inmiddels een invloedrijke manager binnen een luxegroep met felbegeerde advertentiebudgetten. Een confrontatie lijkt onvermijdelijk.

De terugkeer van vertrouwde gezichten

Een groot deel van de originele cast keert terug. Stanley Tucci, Tracie Thoms en Tibor Feldman stappen opnieuw in hun oude rollen. Kenneth Branagh vertolkt de echtgenoot van Miranda. Variety meldde dat onder anderen Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux en Pauline Chalamet zich bij de cast voegen. Ook Rachel Bloom en Simone Ashley worden genoemd.

Celebrity Sightings In New York City August 01, 2025
Ook Stanley Tucci zal weer te zien zijn in het vervolg. (foto: James Devaney/GC Images)

Nieuwe gezichten en afwezigheid

Niet iedereen keert terug voor het vervolg. Adrian Grenier, die Nate speelde in de eerste film, laat dit deel aan zich voorbijgaan. Patrick Brammall neemt de rol op zich van Andy’s nieuwe love interest. De rest van de verhaallijn blijft vooralsnog geheim, maar de eerste beelden beloven genoeg spanning, humor en haute couture om fans opnieuw te verleiden.

VARIETY

