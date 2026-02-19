Bad Bunny krijgt eerste hoofdrol in film over Puerto Rico

We zagen ’m al shinen tijdens de Super Bowl, nu pakt Bad Bunny (31) zijn eerste grote filmhoofdrol, in ‘Porto Rico’. De film wordt geregisseerd door René Pérez Joglar (47), beter bekend als rapper Residente. Eerder dook Bad Bunny op in bijrollen in ‘Bullet Train’ en ‘Caught Stealing’.

Porto Rico wordt omschreven als een ‘epische Caribische western’ en een ‘aangrijpend verhaal geïnspireerd door ware gebeurtenissen’ over de oorsprong van Puerto Rico.

Eerste grote rol voor Bad Bunny

Het is de eerste keer dat de Puerto Ricaanse superster een film draagt. Welke rol hij speelt, blijft nog geheim. Een officiële samenvatting ontbreekt vooralsnog.

Grote namen

Residente neemt de regie op zich. Het scenario schreef hij samen met Alexander Dinelaris, die een Oscar won voor Birdman en meewerkte aan The Revenant. De combinatie belooft een ambitieuze, filmische aanpak.

Naast Bad Bunny zijn Edward Norton, Javier Bardem en Viggo Mortensen aan boord. Met zo’n ensemble zet Porto Rico in op zowel publieksbereik als prestige.

Momentum na prijzenregen

Bad Bunny won eerder deze maand een Grammy voor album van het jaar, als eerste Spaanstalige artiest, en stond daarna als hoofdact op de Super Bowl, een van de best bekeken halftime shows ooit. Dat momentum neemt hij nu mee de filmwereld in.

