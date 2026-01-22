Ashley Tisdale

Ashley Tisdale blikt terug op High School Musical met oude outfits

Tekst: Evelien Berkemeijer

22/01/2026

Het is twintig jaar geleden dat High School Musical in première ging. Aanleiding voor actrice Ashley Tisdale om op Instagram haar herinneringen te delen en opnieuw in de huid van Sharpay Evans te kruipen.

Twee decennia na de lancering van High School Musical blijkt de impact onverminderd groot. De fanliefde is volgens Ashley Tisdale nog altijd voelbaar. En ja: de outfits mogen er nog steeds zijn.

Terugblik met dankbaarheid

Op Instagram schrijft Ashley: ‘Twintig jaar geleden hadden we geen idee wat dit zou worden. Ik ben zo dankbaar voor wat deze film me heeft gegeven, en voor de fans die het hebben gemaakt tot wat het is. Deel uitmaken van zoiets iconisch, dat vandaag de dag nog steeds nieuwe fans aantrekt, is echt waanzinnig. Het blijft groeien op manieren die ik nooit had kunnen bedenken. Ik hou van je, Sharpay. En laat ik er nog aan toevoegen… we zien er nog steeds fantastisch uit!’ Met die woorden onderstreept de actrice hoe het succes van de filmreeks haar carrière én het publiek blijvend heeft gevormd.

Sharpays garderobe opnieuw tot leven

Later deelt de actrice een video waarin ze oude outfits van Sharpay aantrekt. Daarmee laat Ashley zien hoe herkenbaar de stijl van het personage nog altijd is, en hoe vanzelfsprekend ze in de extravagante looks stapt die bij Sharpay horen.

Tekst gaat verder onder video.

Ashley Tisdale draagt iconische looks

Bij de video schrijft Ashley Tisdale: ‘Twintig jaar en twee baby’s later en ik prop me nog steeds in deze outfits.’ Fans reageren enthousiast op deze terugblik en ervaren nostalgische gevoelens. High School Musical-regisseur Kenny Ortega reageert onder haar foto’s met lovende woorden over de samenwerking: ‘Samenwerken met jou, Ashley, was een van mijn allerleukste ervaringen als regisseur en acteur. Je bracht elke dag zoveel energie mee! Je enthousiasme, energie en talent zijn ongeëvenaard! Van harte gefeliciteerd met jullie 20e verjaardag, Ashley en Sharpay!’

Foto header: Michael Tullberg/Getty Images

