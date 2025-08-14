Angelina Jolie werkt opnieuw samen met Mr. & Mrs. Smith-maker

Tekst: Denise Delgado

Na acht jaar juridische strijd was de scheiding van Angelina Jolie (50) en Brad Pitt (61) eindelijk afgerond. En nu, ondanks de bitterzoete herinneringen aan die tijd, werkt Angelina opnieuw samen met regisseur Doug Liman: de man achter de iconische actiefilm ‘Mr. & Mrs. Smith’.

Nieuwe hoofdrol

In de nieuwe film ‘The Initiative‘ speelt Angelina de rol van Bright, een eigenzinnige meesterspion. Het scenario wordt geschreven door F. Scott Frazier (Maleficent). De opnames staan gepland voor het eerste kwartaal van 2026.

In 2005, domineerden Angelina Jolie en Brad Pitt samen de bioscoop met Mr. & Mrs. Smith, geregisseerd door dezelfde Doug Liman. Die film bracht ruim 450 miljoen dollar op. In 2024 produceerde Prime Video een serieversie, waarvan het tweede seizoen in de maak is.

