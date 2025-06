Dit is het gezin van interieurstylist Roos Reedijk

Tekst: Dunya Diercks

Roos Reedijk (50) is interieurstylist en bekend van Kopen Zonder Kijken. Achter de schermen is ze al jaren gelukkig met haar man Wicher Vrolijk, samen hebben ze zoon Loef, geboren in 2010, en dochter Bien, die in 2012 ter wereld kwam.

Het gezin woont in een prachtig pand in Muiderberg, waar Roos ook kantoor houdt. Roos en Wicher werken ook samen, want Wicher heeft een eigen televisieproductiebedrijf, genaamd Wise Monkeys. Jawel, het bedrijf dat Kopen Zonder Kijken maakt.

‘Dank lieverds’

Roos en Wicher trouwden in 2015 op Corsica en zijn nog altijd dolgelukkig samen. Op haar vijftigste verjaardag deelde Roos een stralend familiekiekje met daarbij een eerbetoon aan haar gezin. Daaruit blijkt dat het thuis altijd chaos is – vooral dankzij Roos zelf – maar wat hebben ze het fijn met zijn allen. “Dankzij jullie verlies ik m’n hoofd niet, kan ik hem af en toe ook nog leegmaken, kan ik mezelf zijn & soms ook verliezen, maar vooral vliegen en ben ik wie ik ben & wie ik het allerliefst wil zijn! Dank lieverds for being my Life!”