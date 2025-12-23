Tina de Bruin

Tina de Bruin openhartig over zware jeugd in Open Casa

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/12/2025

Actrice Tina de Bruin vertelt in de kerstserie van Open Casa open over haar jeugd, die ze omschrijft als ingewikkeld en pittig.

Tina de Bruin legt uit dat ze pas later begreep dat haar situatie niet normaal was. Haar ouders waren zestien en negentien toen ze haar kregen. ‘Gewoon kinderen eigenlijk nog’, zegt ze. Na vijf jaar verhuisde ze naar haar opa en oma, die haar verder opvoedden. Over die periode schrijft ze deels in haar roman, vertelt Tina.

Een jeugd vol vraagtekens

Volgens Tina was haar jeugd vooral moeilijk omdat ze niet begreep wat er gaande was. Het was zwaar dat haar ouders niet voor haar konden zorgen en ze van de ene op de andere dag bij haar opa en oma woonde. ‘En ik voelde wel: ik moet hier niet te veel over praten’, zegt ze: ‘Dus ik heb ook eigenlijk nooit iets gevraagd en er werd mij ook niets verteld.’ Antwoorden kreeg ze niet van haar ouders of opa en oma. Samen met haar therapeut heeft Tina de situatie geanalyseerd omdat ze van het trauma af wilde. Het als excuus gebruiken voor bepaald gedrag was voor haar geen optie. Als ze moet raden, denkt ze dat goed leven terwijl je al beschadigd bent een opgave was voor haar ouders — zeker omdat ze er niks aan deden.

Tina de Bruin had geen contact met ouders

In de jaren erna had Tina geen contact met haar ouders, op een enkel moment met haar vader na. Als hij langskwam, voelde hij niet meer als haar vader maar meer als een oom. Hij deed dan hard zijn best en nam bijvoorbeeld een fiets voor haar mee, maar een band opbouwen zat er niet in, vertelt ze.

Het moederschap als keerpunt

Tina geeft toe altijd op zoek te zijn geweest naar een moeder zoals in boeken: vragend naar de schooldag, met thee en een complimentje. Die hoop bleef, maar ze heeft zich erbij neergelegd. Zelf hoopt ze er een betere moeder van te zijn geworden, al erkent ze dat overcompenseren ook iets niet goed kan maken. Uit pure angst wilde ze tot haar achtendertigste niet eens moeder worden, maar uiteindelijk wilde ze het heel graag en is ze er blij mee: ‘Het is echt wel een cadeau.’

