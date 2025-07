Kees van der Spek verliest vader; Nederland leeft mee

Tekst: Evelien Berkemeijer

De vader van Kees van der Spek is overleden, hij werd 88 jaar. Dit deelt de journalist op Instagram. Reacties stromen binnen.

Een dag na de begrafenis komt de post online.

Biografie

Onder de foto van Kees met zijn vader, deelt hij de levensloop van zijn vader: “Een oer-avonturier is er niet meer. Begon als timmerman in Zoetermeer, werd ingenieur en doctorandus, woonde in 10 landen, deed ontwikkelingshulp in Suriname en Burundi, werkte met mijn moeder in vluchtelingenkampen in Thailand en Cambodja, deed projecten in Oekraïne en Kameroen, Venezuela en Indonesië, nam asielzoekers uit Joegoslavië in huis, gaf les op het AZC, deed vrijwilligerswerk in de kerk en gaf altijd minimaal 10% van zijn inkomen aan goede doelen.” Hij sluit af: “Rust zacht lieve papa.”

Reacties

In de reacties is te zien dat Nederland met Kees meeleeft: “Dat is me nog eens een voorbeeld. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️” reageert Tooske Ragas. “Mooi beschreven, prachtige foto. Gecondoleerd man ❤️” zegt Renze Klamer. Ook onder andere Chantal Janzen, Alberto Stegeman en Aran Bade sturen lieve woorden.

FOTO: ANP