Songfestival 2026 toch op tv, maar zonder Nederlandse act

Tekst: Denise Delgado

05/12/2025

Nederland doet in 2026 niet mee aan het Eurovisie Songfestival, maar het evenement wordt wél gewoon uitgezonden. De NPO laat weten dat NOS en NTR in 2026 samen de uitzendingen voor hun rekening nemen.

De beslissing volgt één dag nadat AVROTROS zich volledig terugtrok uit het songfestival, zowel als omroep van de Nederlandse inzending als uitzender.

Uitvoerig beraad

Volgens de NPO hebben de omroepen ‘na uitvoerig beraad’ besloten het festival toch uit te zenden, ‘vanuit een onafhankelijke en neutrale rol’. Zowel NOS als NTR sturen, net als AVROTROS, géén artiest naar de editie in Wenen. ‘Een andere omroep zal niet alsnog een Nederlandse inzending verzorgen’, zegt de NPO. ‘Wel wordt ervoor gezorgd dat het evenement voor het Nederlandse publiek te zien zal zijn’. Hoe hun verslaggeving er dan uitziet, wordt in het voorjaar van 2026 bekendgemaakt.

Voor het eerst sinds 1991 laat Nederland het songfestival bewust schieten. AVROTROS ziet deelname niet zitten vanwege de toelating van Israël, dat volgens de omroep ‘universele waarden en persvrijheid schendt’ en zich eerder politiek mengde in het festival.

Nederland is niet de enige die verstek laat gaan: Spanje, Ierland en Slovenië trekken zich eveneens terug. IJsland en België maken later bekend of ze in 2026 wel of niet afreizen naar Oostenrijk, waar het songfestival gehouden wordt.

