In dít pak schittert Claude op het Eurovisiepodium

Claude is inmiddels aangekomen in Basel, waar hij Nederland vertegenwoordigt met het nummer C’est la Vie . Op 13 mei staat hij in de halve finale. Haalt hij genoeg stemmen? Dan zien we hem op 17 mei terug in de grote finale. Bekijk de video hieronder:

Claude (21) heeft alvast een glimp gegeven van zijn look voor het Eurovisiesongfestival in Basel. Op Instagram deelt hij beelden van zijn opvallende outfit: een bordeauxrood oversized pak, ontworpen door Ilona Simons van het label I.SIMONS.

Uit andere media

De geur van een brandende barbecue is voor velen hét teken dat de zomer is begonnen. Of je nu kiest voor vlees, vis of een mix van beide: met de juiste kruiden en frisse bijgerechten tover je zo een zonnige lunch op tafel. Santé zocht uit wat je het best op het rooster legt én hoe je het heerlijk op smaak brengt.

Soms is er niets leuker dan door oude fotoboeken te bladeren en herinneringen op te halen. Op deze foto, gemaakt in december 1981 – inmiddels bijna 44 jaar geleden – staat een bekende zangeres. Maar wie is het?

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise