Dít is wanneer Claude naar Basel vertrekt voor het Songfestival

Tekst: Denise Delgado

Claude (21) nam gisteren op bijzondere wijze afscheid van zijn fans tijdens een speciaal uitzwaai-concert. Tijdens deze avond gaf hij een onvergetelijke show en verraste hij zijn publiek met een nieuwe draai aan zijn Songfestivalnummer. Ook maakte hij bekend wanneer hij naar Basel vertrekt.

Bij de uitvoering van C’est La Vie hield Claude het niet alleen bij zingen: voor het eerst voegde hij een verrassende choreografie toe aan zijn optreden. Fans reageerden enthousiast, en de vraag is nu of deze dans ook onderdeel wordt van zijn Eurovisie-act – en of het nummer daarvoor wordt aangepast.

3 mei

Hoewel Claude zijn volledige act nog even geheim houdt, lichtte hij wel een tipje van de sluier op: op 3 mei reist hij samen met zijn delegatie af naar Basel. Daarmee heeft hij nog enkele weken om zich voor te bereiden op de halve finale op 13 mei.

Eerste eigen show

Alsof dat nog niet genoeg nieuws was, kondigde Claude ook aan dat hij volgend jaar zijn allereerste eigen show geeft in AFAS Live in Amsterdam. Het concert staat gepland voor zaterdag 7 februari. De kaartverkoop start volgende week vrijdag, zo laat concertorganisator MOJO weten.

Benieuwd naar zijn voorbereidingen? Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP