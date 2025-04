Déze artiesten verzorgen de pauzeshow tijdens Eurovisiesongfestival

Tekst: Denise Delgado

De organisatie van het Eurovisiesongfestival heeft aangekondigd dat Baby Lasagna (29) en Käärijä (31) zullen optreden tijdens de pauze van het muziekevenement. Dat nieuws werd gedeeld via de sociale media van het festival.

Cha Cha Cha

‘See you in Basel, boys‘, klinkt het in de aankondiging. De artiesten zijn geen onbekenden. De Kroaat Baby Lasagna eindigde vorig jaar als tweede in Malmö met het nummer Rim Tim Tagi Dim. Käärijä, die in 2023 eveneens de tweede plaats behaalde met Cha Cha Cha, vertegenwoordigde toen Finland tijdens de show in Liverpool.

Het Eurovisiesongfestival wordt dit jaar gehouden van 13 tot en met 17 mei. Claude vertegenwoordigt Nederland met zijn lied C’est La Vie en komt op 13 mei uit in de eerste halve finale.

BEELD: ANP/instagram: @eurovision