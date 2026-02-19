Deze artiest gaat België vertegenwoordigen op het Songfestival

Tekst: Denise Delgado

België stuurt zangeres Essyla (29) naar het Eurovisie Songfestival met het nummer ‘Dancing on the Ice’. De Franstalige omroep RTBF maakte de keuze donderdag bekend. Met een eigentijdse popsound en een optimistische insteek wil Essyla België in de kijker spelen.

De inzending draait om veerkracht en doorgaan na tegenslag. Essyla: ‘Het liedje geeft een positieve boodschap mee: geef nooit op als het leven soms moeilijk wordt.’ Ze vervolgt: ‘Het geeft een hoopvolle en menselijke boodschap mee: blijf dansen op het ijs, zelfs als je knieën knikken, sta weer op als je valt en blijf erin geloven.’

The Voice

Essyla brak door bij The Voice Belgique, waar ze de finale haalde. Daarna volgde een debuut-EP, geschreven en gecomponeerd met producer Nicolas D’Avell, waarmee ze haar eigen geluid uitwerkte.

Een herkenbare hook, een duidelijke verhaalboog en een stevige live-stem: daarmee hoopt Essyla het internationale publiek te raken. België mikt op een optreden dat zowel radiovriendelijk als competitief is op het Songfestivalpodium.

BEELD: SRG SSR/EBU/INSTAGRAM: @EUROVISION