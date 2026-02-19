Eurovision Songfestival Basel

Deze artiest gaat België vertegenwoordigen op het Songfestival

Tekst: Denise Delgado

19/02/2026

België stuurt zangeres Essyla (29) naar het Eurovisie Songfestival met het nummer ‘Dancing on the Ice’. De Franstalige omroep RTBF maakte de keuze donderdag bekend. Met een eigentijdse popsound en een optimistische insteek wil Essyla België in de kijker spelen.

De inzending draait om veerkracht en doorgaan na tegenslag. Essyla: ‘Het liedje geeft een positieve boodschap mee: geef nooit op als het leven soms moeilijk wordt.’ Ze vervolgt: ‘Het geeft een hoopvolle en menselijke boodschap mee: blijf dansen op het ijs, zelfs als je knieën knikken, sta weer op als je valt en blijf erin geloven.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: België doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival

The Voice

Essyla brak door bij The Voice Belgique, waar ze de finale haalde. Daarna volgde een debuut-EP, geschreven en gecomponeerd met producer Nicolas D’Avell, waarmee ze haar eigen geluid uitwerkte.

Een herkenbare hook, een duidelijke verhaalboog en een stevige live-stem: daarmee hoopt Essyla het internationale publiek te raken. België mikt op een optreden dat zowel radiovriendelijk als competitief is op het Songfestivalpodium.

Lees ook: Oostenrijk wint Eurovisie Songfestival

Bekijk ook:

BEELD: SRG SSR/EBU/INSTAGRAM: @EUROVISION

LEES OOK

Voormalig Sleepers-actrice Maryam Hassouni reageert op commotie: ‘Gevaarlijk om je uit te spreken’
Danika Mason biedt excuses aan na opmerkelijk verslag Olympische Winterspelen: ‘Had niet moeten drinken’
Andrew wacht zonder speciale privileges op verhoor
Hazes-kinderen over erfelijke hypochondrie: encyclopedie, naald en nachtelijk piekeren

Uit andere media

Party Winter Vol Liefde Claudia Oostenrijk Horizontal 16 9

Winter Vol Liefde-Claudia geeft kijkje in gebouw naast huis
Weekend Portretten Maryam Hassouni, Actrice En Schrijver

Voormalig Sleepers-actrice Maryam Hassouni reageert op commotie: ‘Gevaarlijk om je uit te spreken’
Vriendin Vrouwen in de natuur met een dikke winterjas

Hoe vaak hoor je eigenlijk je winterjas te wassen?
Sante Whitening

Bewust kiezen: zo vind je het juiste whitening product
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise