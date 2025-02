Claude klimt naar de zesde plaats bij de bookmakers

Tekst: Denise Delgado

De winkans van Claude (21) op het Eurovisiesongfestival is na de officiële release van zijn videoclip iets toegenomen. De zanger stond eerder op de 12e plaats bij de bookmakers, maar is inmiddels gestegen naar plek 6.

Met zijn nummer C’est La Vie heeft hij nu een winkans van 4 procent.

Uitgelekt

Donderdag bracht Claude zijn Franstalig-Engelstalige inzending officieel uit, hoewel het lied een dag eerder al op sociale media was gelekt. De gelekte versie is inmiddels verwijderd, liet platenmaatschappij Cloud9 weten aan ANP. Ze kijken nu ‘onder meer of het echt een Azerbeidzjaanse fan is, of dat er een ander verhaal achter het account zit’. Cloud9 en AVROTROS doen echter geen aangifte van het lekken. Op 13 mei staat hij in de eerste halve finale van het evenement in Basel.

Grootste kanshebber

De grootste kanshebber blijft voorlopig Zweden, dat met 20 procent bovenaan staat, ondanks dat het nummer nog niet is uitgebracht. Ook Frankrijk, Finland, Estland en Oostenrijk staan hoger dan Nederland. Israël heeft net als Nederland een winkans van 4 procent.

