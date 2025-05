Claude in de wolken na behalen finaleplek Eurovisiesongfestival: ‘Echt insane!’

Tekst: Denise Delgado

Claude (21) kan het nauwelijks bevatten: zaterdag staat hij in de grote finale van het Eurovisiesongfestival in Basel. “Ik voel me echt geweldig. Ik heb me gewoon gekwalificeerd voor de grote finale, dat is echt insane”, reageerde de zichtbaar ontroerde zanger na afloop van de eerste halve finale.

De spanning was om te snijden voor Claude. “Ik dacht dat ze ons niet meteen de eerste keer zouden noemen, misschien de tweede keer. Maar ik zat daar en ze riepen mijn naam meteen de eerste keer dat we in beeld kwamen.

Team effort

Volgens de zanger ging er veel voorbereiding aan vooraf. “Maar niet alleen ik, de hele crew, het hele team en iedereen op het podium.” Claude sprak ook lovende woorden over de cameraman die hem vrijwel de hele act op de voet volgt.

“Het is bijna een one-taker. Dat brengt ook veel spanning met zich mee omdat we in een soort dans zitten met zijn tweeën. Als ik deze kant op ga, gaat hij de andere kant op.” Claude gaat verder: “Elke keer loop ik naar de cameraman, geef ik hem een boks en zeg ik: we kunnen dit. Want we doen het ook samen.”

Producer’s choice

Wanneer Claude zaterdag precies op het podium staat, is nog onbekend. Na afloop van de halve finale werd hij ingedeeld in de categorie ‘producer’s choice’. De organisatie bepaalt pas donderdagnacht – na de tweede halve finale – op welke plek hij in de show verschijnt. Ook deelnemers uit Italië, Noorwegen, Zweden, Polen, San Marino en Estland moeten nog even in spanning afwachten.

BEELD: ANP