AVROTROS: gesprek met EBU over ‘brute’ diskwalificatie Joost Klein

De AVROTROS is nog steeds “hevig teleurgesteld” over de diskwalificatie van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival. Maandag maakte het Zweedse Openbaar Ministerie bekend dat het onderzoek naar een vermeend geweldsincident rond Klein is stopgezet door gebrek aan bewijs. “De volgende stap is dat er op korte termijn een gesprek komt met de directie van de EBU over deze kwestie”, aldus AVROTROS.

Klein werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Zweden gediskwalificeerd omdat hij een dreigende beweging had gemaakt naar een cameravrouw. Het OM liet maandag weten dat niet bewezen kan worden dat de actie tot “ernstige angst heeft geleid of dat de man dergelijke bedoelingen had”.

Onnodig en disproportioneel

De AVROTROS meldt “vanaf het begin” te hebben gezegd dat de diskwalificatie “onnodig en disproportioneel was” en “dat blijkt het nu dus ook te zijn”. In het gesprek met de EBU staat volgens de omroep “deze onterechte diskwalificatie” centraal. Daarnaast wil de omroep alle bezwaren over de gang van zaken achter de schermen bespreken. Die bezwaren heeft de AVROTROS naar eigen zeggen eerder in een brief aan de organiserende partij EBU genoemd, maar daar is volgens de omroep nooit een reactie op gekomen. “De insteek van AVROTROS is en blijft dat het Songfestival gaat over artiesten en hun muzikale boodschap. Het woord is nu aan de EBU.”

Veranderingen

De omroep heeft nog niet laten weten of Nederland volgend jaar meedoet aan het evenement. Eerder zei de omroep dat deelname niet zeker was, omdat de EBU eerst een aantal veranderingen moet doorvoeren.

Reactie Cornald Maas

Songfestivalcommentator Cornald Maas, die eerder woest zei dat het incident waarvoor Joost gediskwalificeerd werd “nauwelijks” iets voorstelt, twitterde eerder vandaag: “Zoals ik al eerder beweerde, nog los van dat er geen vervolging komt: beslissing EBU-diskwalificatie was, zeker op dat moment, disproportioneel.”