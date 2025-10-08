Rayen Panday en Paul de Leeuw herdenken Wimie Wilhelm

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de podcast De Leeuw Brult Verder spraken cabaretier Rayen Panday en presentator Paul de Leeuw over de invloed van regisseur Wimie Wilhelm, die twee jaar geleden plotseling overleed. Het gesprek ontstond toen Rayen vertelde over de aanloop naar zijn nieuwe voorstelling Grip, waarin hij met een nieuwe regisseur samenwerkt.

Rayen Panday vertelde dat de druk om telkens beter te presteren zwaar kan zijn, maar dat hij het belangrijker vindt dat mensen genieten van zijn shows. Wanneer acteur Hans Kesting vraagt wie zijn regisseur is, noemt Rayen de naam Geert Lagerveen. Paul herinnert zich dat Rayen eerder met Wimie werkte en merkt op dat iedereen sindsdien een soort houvast kwijt is.

Een nieuwe samenwerking

Op de vraag hoe hij bij Geert terechtkwam, vertelt Rayen dat Wimie vlak voor de eerste try-out van zijn vorige voorstelling overleed. Om dat verlies op te vangen werkte hij toen met drie regisseurs. Wat hem aanspreekt in Geert, is dat diens vrouw een van de beste vriendinnen van Wimie was. ‘De mensen met wie Wimie vaak werkte, heb ik eigenlijk ook al meteen een klik mee’, vertelt Rayen. Daardoor voelde de samenwerking meteen vertrouwd.

Tekst gaat verder onder podcast.

De blijvende invloed van Wimie Wilhelm

Hoewel Wimie er niet meer is, blijft ze voor Rayen een belangrijke inspiratiebron. Op de vraag van Paul welke wijsheid hij van haar meeneemt, zegt Rayen dat hij veel van haar geleerd heeft, maar haar vooral als een moederfiguur zag. ‘Ik vergelijk het altijd met Louis van Gaal bij Ajax in ’95’, vertelt hij over het begrijpen van wat het team nodig had. ‘Dat was Wimie bij uitstek. Zij kon me altijd een trap onder mijn hol geven als ik dat nodig had of een aai over mijn bol als ik dat nodig had.’

Lessen voor het leven voor Rayen Panday

Wimie wist precies wat Rayen nodig had, ongeacht of een try-out goed of slecht ging. Na een mindere avond gaf ze hem een knuffel en bemoedigende woorden, en na een sterke try-out waarschuwde ze: ‘We zijn er nog lang niet.’ Paul zegt dat dat de beste regisseurs zijn, waarop Rayen instemmend reageert. Hij vertelt dat hij haar les altijd is blijven volgen: niet te blij zijn en ook niet te somber worden.

