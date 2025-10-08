Rayen Panday

Rayen Panday en Paul de Leeuw herdenken Wimie Wilhelm

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/10/2025

In de podcast De Leeuw Brult Verder spraken cabaretier Rayen Panday en presentator Paul de Leeuw over de invloed van regisseur Wimie Wilhelm, die twee jaar geleden plotseling overleed. Het gesprek ontstond toen Rayen vertelde over de aanloop naar zijn nieuwe voorstelling Grip, waarin hij met een nieuwe regisseur samenwerkt.

Rayen Panday vertelde dat de druk om telkens beter te presteren zwaar kan zijn, maar dat hij het belangrijker vindt dat mensen genieten van zijn shows. Wanneer acteur Hans Kesting vraagt wie zijn regisseur is, noemt Rayen de naam Geert Lagerveen. Paul herinnert zich dat Rayen eerder met Wimie werkte en merkt op dat iedereen sindsdien een soort houvast kwijt is.

Een nieuwe samenwerking

Op de vraag hoe hij bij Geert terechtkwam, vertelt Rayen dat Wimie vlak voor de eerste try-out van zijn vorige voorstelling overleed. Om dat verlies op te vangen werkte hij toen met drie regisseurs. Wat hem aanspreekt in Geert, is dat diens vrouw een van de beste vriendinnen van Wimie was. ‘De mensen met wie Wimie vaak werkte, heb ik eigenlijk ook al meteen een klik mee’, vertelt Rayen. Daardoor voelde de samenwerking meteen vertrouwd.

Tekst gaat verder onder podcast.

De blijvende invloed van Wimie Wilhelm

Hoewel Wimie er niet meer is, blijft ze voor Rayen een belangrijke inspiratiebron. Op de vraag van Paul welke wijsheid hij van haar meeneemt, zegt Rayen dat hij veel van haar geleerd heeft, maar haar vooral als een moederfiguur zag. ‘Ik vergelijk het altijd met Louis van Gaal bij Ajax in ’95’, vertelt hij over het begrijpen van wat het team nodig had. ‘Dat was Wimie bij uitstek. Zij kon me altijd een trap onder mijn hol geven als ik dat nodig had of een aai over mijn bol als ik dat nodig had.’

Lessen voor het leven voor Rayen Panday

Wimie wist precies wat Rayen nodig had, ongeacht of een try-out goed of slecht ging. Na een mindere avond gaf ze hem een knuffel en bemoedigende woorden, en na een sterke try-out waarschuwde ze: ‘We zijn er nog lang niet.’ Paul zegt dat dat de beste regisseurs zijn, waarop Rayen instemmend reageert. Hij vertelt dat hij haar les altijd is blijven volgen: niet te blij zijn en ook niet te somber worden.

FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend Anp 451027154

Ex Tygo Gernandt voelt zich belazerd

Dianne van den Eng, de ex-vriendin van Tygo Gernandt, hoorde uit eerste hand hoe haar toenmalige partner zich had gedragen op de set van Flikken Maastricht. De berichten schokten haar, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vond het vies en heftig.” Toen Tygo Gernandt ontslagen was bij Flikken Maastricht omwille van een beschuldiging van…
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (81)

Mariëtte van kindertehuis Hanukkah in Ghana wint Strong Women Award – Role Model 2025

Ieder jaar worden de Strong Women Awards uitgereikt aan een bekende, sterke vrouw met een groot hart die van betekenis is voor anderen. Dit jaar krijgt presentatrice Nicolette Kluijver (41) de Strong Women Award – Public Role Model. Sinds 2021 wordt ook een prijs uitgereikt aan een vrouw die anderen inspireert door haar volharding en sociale inslag. We zijn trots om te vertellen dat Vriendin-lezeres Mariëtte Asagbo Krouwel (40) de Strong Women Award – Role Model 2025 in ontvangst heeft genomen. Mariëtte heeft al ruim twintig jaar een kindertehuis in Ghana. Dankzij haar inzet konden ook een basisschool en een middelbare school gebouwd worden.
Party Wendy van Dijk over Boxing Influencers

Wendy van Dijk blij dat zoon niet bokste tegen ‘malloot’ Dennis Schouten in ‘Boxing Influencers’

Wendy van Dijk heeft genoten van het boksevenement waarin haar zoon Sem van Dijk in de ring stond tegenover Davy de Munk. De twee zoons van bekende Nederlanders troffen elkaar in een sportief duel voor Videoland, dat uiteindelijk door Davy werd gewonnen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien