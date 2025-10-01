Jim Carrey

Jim Carrey ontvangt bijzondere ereprijs

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/10/2025

Jim Carrey zal tijdens de 51e editie van de Cesar Awards een ereprijs ontvangen. De ceremonie vindt plaats op 27 februari in Parijs. Met deze onderscheiding wordt zijn hele carrière in de filmwereld gevierd.

De Honorary César Award wordt uitgereikt aan kunstenaars en filmmakers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan hun vak. Eerdere ontvangers zijn onder anderen Julia Roberts, Christopher Nolan, Cate Blanchett en George Clooney.

Carrey en de Franse erkenning

Jim Carrey ontving al eerder een belangrijke Franse onderscheiding. In 2010 kreeg hij de medaille van de Nationale Orde van Kunsten en Letteren van de Franse minister van Cultuur Frédéric Mitterrand. De prijs erkent zijn bijdragen aan kunst en film.

Van comedy naar filmklassiekers

De Canadese acteur begon zijn carrière in de stand-upcomedy en op televisie, onder meer in Living Color. Zijn doorbraak op het grote scherm volgde in 1994 met Ace Ventura: Pet Detective, The Mask en Dumb and Dumber. De Academie merkt op dat hij in deze films ‘uitbundige, ongeremde en onvergetelijke personages’ neerzette die onderdeel zijn van de populaire cultuur.

Veelzijdigheid Jim Carrey

Later verraste Jim met dramatische rollen in The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind en Man on the Moon, waarvoor hij twee Golden Globe-prijzen voor beste acteur won. Volgens de Academie laat hij met zijn carrière een uitzonderlijke veelzijdigheid zien, wisselend tussen blockbusters en auteurscinema, en bevestigt hij zijn talent met gevoelige optredens in series zoals Kidding.

BRON: VARIETY FOTO: ANP

Uit andere media

Vriendin Slim reizen: geld besparen met de juiste goedkope reisverzekering

5 redenen om alleen op reis te gaan (ook als moeder!)

Alleen op reis gaan kan soms best wat uitdagingen met zich meebrengen. En dan vooral ook mentaal. Op de een of andere manier komt er vaak een schuldgevoel bij kijken. Want alleen op reis gaan, zeker wanneer je in een relatie zit of een gezin hebt, kan dan voelen als tijd die je wegneemt bij de liefdevolle mensen in je leven. Maar Vriendin is hier om je eraan te herinneren dat alleen op reis gaan juist hartstikke gezond voor je is. Ook wanneer je een jonge moeder bent en/of in een relatie zit.
Weekend Prinses Amalia. Prinsjesdag: Aankomst Genodigden Bij Koninklijke Schouwburg

Prinses Amalia begonnen aan opleiding bij Defensity College

Een spannende dag voor prinses Amalia (21): de kroonprinses is begonnen aan haar opleiding bij het Defensity College. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De komende periode volgt ze trainingen en theorie bij de Koninklijke Marine, Landmacht en Luchtmacht.
Party Kim Feenstra

Kim Feenstra over vrouwen: ‘We dragen zoveel meer dan iemand ooit kan zien’

Kim Feenstra heeft via Instagram een indringende boodschap gedeeld, gericht aan vrouwen die zich eenzaam of overweldigd voelen. Met persoonlijke woorden benadrukt het model en fotografe dat vrouwen vaak een veel zwaardere last dragen dan zichtbaar is voor de buitenwereld.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien