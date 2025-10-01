Jim Carrey ontvangt bijzondere ereprijs

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jim Carrey zal tijdens de 51e editie van de Cesar Awards een ereprijs ontvangen. De ceremonie vindt plaats op 27 februari in Parijs. Met deze onderscheiding wordt zijn hele carrière in de filmwereld gevierd.

De Honorary César Award wordt uitgereikt aan kunstenaars en filmmakers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan hun vak. Eerdere ontvangers zijn onder anderen Julia Roberts, Christopher Nolan, Cate Blanchett en George Clooney.

Carrey en de Franse erkenning

Jim Carrey ontving al eerder een belangrijke Franse onderscheiding. In 2010 kreeg hij de medaille van de Nationale Orde van Kunsten en Letteren van de Franse minister van Cultuur Frédéric Mitterrand. De prijs erkent zijn bijdragen aan kunst en film.

Van comedy naar filmklassiekers

De Canadese acteur begon zijn carrière in de stand-upcomedy en op televisie, onder meer in Living Color. Zijn doorbraak op het grote scherm volgde in 1994 met Ace Ventura: Pet Detective, The Mask en Dumb and Dumber. De Academie merkt op dat hij in deze films ‘uitbundige, ongeremde en onvergetelijke personages’ neerzette die onderdeel zijn van de populaire cultuur.

Veelzijdigheid Jim Carrey

Later verraste Jim met dramatische rollen in The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind en Man on the Moon, waarvoor hij twee Golden Globe-prijzen voor beste acteur won. Volgens de Academie laat hij met zijn carrière een uitzonderlijke veelzijdigheid zien, wisselend tussen blockbusters en auteurscinema, en bevestigt hij zijn talent met gevoelige optredens in series zoals Kidding.

BRON: VARIETY FOTO: ANP