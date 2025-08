Zo gaat het met de hond van Mart Hoogkamer: ‘Hij is aangereden’

Tekst: Denise Delgado

Zaterdag was er eindelijk goed nieuws voor Mart Hoogkamer (27): zijn vermiste hond Ciro is teruggevonden. Na dagen van spanning en zoeken kwam de zanger opgelucht met een update. Maar hoewel de viervoeter levend is teruggevonden, blijkt hij wel iets te hebben opgelopen tijdens zijn avontuur.

Aangereden

Nadat Ciro weer terecht was, is Mart ‘meteen naar de dierenarts gegaan om hem te laten nakijken.’ Gelukkig maakt de viervoeter het naar omstandigheden goed. Toch bleek hij bij zijn zwerftocht niet helemaal ongedeerd gebleven.

“Hij is aangereden, lichtelijk. Dat is op de eerste dag gebeurd,” vertelt Mart. Ciro heeft hierdoor een blessure aan zijn rechterachterpoot opgelopen, maar is inmiddels onder behandeling en krijgt antibiotica.

Ciro weer thuis

Zaterdagavond deelde Mart emotionele foto’s van hun hereniging. “Ik heb me maatje terug”, schreef hij opgelucht. “Na vijf dagen eindelijk terug. Door weer en wind naar jou gezocht.”

De paniek begon in de nacht van woensdag op donderdag, toen Ciro tijdens een wandeling op zijn logeeradres in Ede plotseling wegrende nadat een vriend een bal had gegooid. Mart vloog halsoverkop terug uit Spanje om zich bij de zoekactie aan te sluiten.

Mart Hoogkamer weer herenigd met hond Ciro. Instagram: @marthoogkamer

Beloning

Eerder loofde hij nog een beloning van 5.000 euro uit, maar die trok hij weer in nadat er een stortvloed aan meldingen binnenkwam die het zoeken bemoeilijkten. Ook werd er opgeroepen niet op eigen houtje te zoeken, om de georganiseerde zoektocht niet te verstoren.

BEELD: INSTAGRAM: @MARTHOOGKAMER