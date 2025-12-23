Sander Kwarten

Volkszanger Sander Kwarten bedankt voor steun na diefstal auto met kinderen

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/12/2025

Een vakantie die een nachtmerrie werd: zaterdagochtend om 5.00 uur zag volkszanger Sander Kwarten uit Breda hoe zijn BMW werd gestolen, met zijn drie kinderen van vier, zes en tien jaar op de achterbank.

Hij was op het punt te vertrekken richting Oostenrijk, waar optredens gepland stonden en het gezin er meteen een vakantie van wilde maken. Sander Kwarten en zijn vrouw Sylvana zagen de auto wegrijden en zetten rennend de achtervolging in, maar moesten al snel beseffen dat ze die strijd niet zouden winnen. ‘De wereld zakt onder je voeten weg. Het is al niet leuk als je auto wordt gestolen. Maar als je drie kinderen op de achterbank zitten, dan klapt er iets.’, deelt Sander met Omroep Brabant.

Achtervolging en angstige minuten

Sander en Sylvana renden eerst tevergeefs achter de auto aan en stapten daarna in een andere wagen om de BMW te volgen. Zo’n zevenhonderd meter verder sprong de dief uit de auto en werden de kinderen ruw uit het voertuig gezet. ‘Hij gooide mijn dochter voor mijn auto om de weg te blokkeren.’ Terwijl Sylvana zich over de kinderen ontfermde, ging Sander achter de dief aan. Na drie à vier kilometer raakte hij de auto kwijt: ‘Hij reed zó hard. En hij had een snellere auto dan ik op dat moment. Hij had al een voorsprong. Ja, dan ben je hem kwijt. Dan rijd je verslagen terug naar huis.’

Auto teruggevonden in België

Een paar uur later kwam er bericht van de politie dat de BMW was teruggevonden. Volgens Sander zette de Belgische politie een achtervolging in en werd de auto in de plaats Geel van de weg gereden. Het voertuig kon worden gevolgd via een ingebouwd volgsysteem en via de locaties van de iPads van de kinderen.

Dankbaar voor steun en waarschuwing

Op Instagram bedankt Sander voor de vele lieve berichtjes en telefoontjes. Hij kan ze niet allemaal beantwoorden, maar de reacties doen het gezin zichtbaar goed. Hij benadrukt dat de diefstal in tien seconden gebeurde en dat het iedereen kan overkomen. Sander hoopt dat anderen ervan leren om hun auto altijd uit te zetten. De reis naar Oostenrijk is uiteindelijk goed verlopen, deelt de zanger later op hetzelfde platform. In de zon wil het gezin zich herpakken. Na het optreden verschuift de focus naar elkaar en proberen ze de gebeurtenis een plek te geven.

