Viktor Verhulst wil eigen frituursnackfabriek: ‘Ik probeer mensen blij te maken’

Viktor Verhulst (31) bewijst opnieuw dat hij niet bang is om iets nieuws te proberen. Na televisie en dj’en duikt de zoon van Gert Verhulst (57) nu vol in de wereld van frituursnacks. Wat begon als een grap, met een snack in de vorm van een penis, nota bene, groeide uit tot een onverwacht succes. In gesprek met HLN vertelt Viktor dat hij stiekem droomt van zijn eigen snackfabriek.

Krokant hapje in de vorm van een penis

De humoristische snack ‘Perlut’, gemaakt van kip, rund en ui en in een nogal opvallende vorm gegoten, zorgde eerst voor gelach, maar vloog daarna de toonbank over. Zo verkochten ze er in een half jaar tijd meer dan honderdduizend van. “In het begin keken veel frituren afwachtend, maar intussen zijn er meer dan duizend die hem aanbieden,” vertelt Viktor.

Hoewel de snacks nu nog elders worden geproduceerd, dromen Viktor en zijn zakenpartner Maxim Sergeant van een eigen fabriek. “Op lange termijn dromen we ervan om een eigen fabriek uit te bouwen waar we zelf alles kunnen maken.”

De drukke agenda deert Viktor niet. “Ik vind het leuk om te doen, net zoals alles wat ik doe. Ik probeer mensen blij te maken, als dj en met tv maken. En nu dus ook met frituursnacks.” Zijn vader Gert volgt het allemaal met een knipoog: “Ik heb altijd gedroomd dat mijn zoon de koning van de frituursnacks zou worden.”

