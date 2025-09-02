Dit is waarom Arjen Lubach geen grappen maakt over de islam

Tekst: Evelien Berkemeijer

Presentator Arjen Lubach maakt geen kwetsende grappen over de islam. In De Ongelooflijke Podcast van de EO legt hij uit waarom hij bepaalde onderwerpen bewust mijdt.

Arjen Lubach vertelt in de podcast dat de persoonlijke risico’s te groot zijn. ‘Als ik een uitzending lang Mohammed cartoons laat zien, moet ik verhuizen en moeten er de rest van mijn leven politieagenten om me heen wonen. Dat heb ik er niet voor over.’

Persoonlijke veiligheid staat voorop

Arjen zegt dat je hem daarom laf mag noemen, maar dat het begrijpelijk is. ‘Zelfs de meest stoere mensen die op Twitter zeggen ‘en de Islam dan?’, zijn anoniem en hebben geen profielfoto.’ Hij verwijst naar Theo van Gogh, die vanwege zijn werk is vermoord. Volgens Arjen laat dit zien dat je je eigen leven op het spel zet. ‘Het is verschrikkelijk en verdrietig… en ik wou dat het anders was, maar ik denk dat je mij in de basis niet kwalijk kunt nemen dat ik van mijn familie houdt en mijn kinderen wil beschermen.’

Lees ook: Tijl Beckand sneert terug naar Arjen Lubach

Het nut van humor over religie

Het gesprek gaat vervolgens over de vraag waarom sommige religies wel en andere niet het onderwerp van grappen kunnen zijn. Arjen ziet het nut van het bespotten van religie en vindt dat alle religies, ook de islam, voor gek zouden kunnen worden gezet. Hij is niet gevoelig voor het argument dat dit iets heiligs beledigt. ‘Dan geef je een bepaalde definitie aan heiligheid, alsof daar een absolute waardigheid aanzit. Dan kan ik zeggen dat de Albert Heijn voor mij heilig is, en dan mogen mensen er geen grappen meer over maken.’

Tekst gaat hieronder verder. Luister hier het stukje van de podcast dat erover gaat:

Religie is iets dat mensen aannemen

Arjen vindt dat een goede grap over religie altijd te rechtvaardigen is, omdat religie iets is wat mensen aannemen en waarover men niet eensgezind is. Hij denkt dat wie iets sterk gelooft, dat ook moet kunnen verdragen. Volgens hem ligt het probleem bij moslims omdat zij dit minder goed zouden kunnen dan doorgewinterde christenen.

FOTO: ANP