Damián van der Vaart treedt in voetsporen van vader

Tekst: Denise Delgado

09/08/2025

Vrijdagavond was een bijzondere mijlpaal voor Damián van der Vaart (19). De zoon van Rafael van der Vaart (42) en Sylvie Meis (47) maakte zijn officiële debuut in het profvoetbal.

In de uitwedstrijd van Jong Ajax tegen FC Den Bosch mocht Damián in de tweede helft invallen. Dat is exact hetzelfde veld waar zijn vader in 2000 zijn eerste minuten als prof maakte.

‘Net als zijn vader Rafael maakt Damián van der Vaart in Den Bosch zijn profdebuut in een Ajax-shirt,’ schrijft de televisiezender.

Eerste minuten als profvoetballer

Na afloop vertelde Damián aan ESPN dat hij enorm blij is met zijn eerste minuten als profvoetballer heeft gemaakt. “Het was mooi om mijn debuut te maken.” Hij vertelt dat hij ‘dichtbij een doelpunt’ zat, maar dat hij die kans niet wist te benutten. “Dat krijg ik zo nog wel te horen van m’n familie.”

Zo vader, zo zoon

Ook vader Rafael was bij de wedstrijd aanwezig om zijn zoon aan te moedigen. Extra bijzonder, omdat hij in 2000 op hetzelfde veld debuteerde in het shirt van Ajax. Damián is tevreden met zijn spel. “Ik weet zeker dat mijn familie trots is, want ik vind dat ik goed ingevallen ben.” Hij hoopt snel voor het eerste van Ajax uit te komen. “Ik hoop het meeste uit mijn carrière te halen.” 

Rustpunt van moeder Sylvie

Sylvie Meis reageerde onder het bericht van ESPN dat ze ontzettend trots is op haar zoon. De twee hebben een hechte band. In een interview met het Duitse entertainmentplatform Gala vertelde ze dat Damián haar ‘rustpunt’ is.

