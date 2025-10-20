AJ McLean van Backstreet Boys gaat solo: “Mijn ware geluk”

Tekst: Denise Delgado

AJ McLean (47), bekend van de legendarische Amerikaanse boyband Backstreet Boys, keert terug als soloartiest. Op 27 november verschijnt zijn nieuwe EP ‘Hi, My Name Is Alex’, zo maakte hij bekend in ‘The Jennifer Hudson Show’.

Retraite

Daarna, op 9 januari, volgt ook zijn volledige soloalbum Hi, My Name Is Alexander James. De titels verwijzen naar zijn echte naam, Alexander James McLean en symboliseren zijn persoonlijke reis. Twee jaar geleden maakte hij een reis naar Scottsdale, Arizona, voor ‘een kleine retraite’ voor zijn mentale gezondheid. Daar verbleef hij tien weken. “Wat ik daaruit haalde, was het besef dat AJ een personage in een band is. Het definieert me niet als wie ik ben. Ik wil dat de wereld Alex leert kennen,” vertelde de zanger openhartig.

Lees ook: Backstreet Boy AJ McLean en vrouw uit elkaar

Identiteit en zelfacceptatie

AJ legt uit dat zijn solo-project draait om identiteit, persoonlijke groei en zelfacceptatie. Twee jaar geleden bezocht hij een kleine retraite voor mentale gezondheid, een ervaring die hem deed beseffen dat hij zichzelf buiten de band moet ontdekken. “Het is een ongelooflijke reis geweest om mijn weg te vinden buiten de Backstreet Boys. Een reis van zelfontdekking en het vinden van mijn ware geluk,” zegt hij.

Lees ook: Concert Backstreet Boys nu al uitverkocht

De zanger is ook openhartig over zijn herstel van verslaving: hij is inmiddels vier jaar nuchter, en dit album weerspiegelt de inzichten en kracht die hij tijdens dat proces opdeed.

30 jaar Backstreet Boys

Hoewel AJ nu een heel persoonlijk project presenteert, vergeet hij zijn roots niet. Dit jaar viert de Backstreet Boys hun 30-jarig jubileum, een mijlpaal die hem zeker niet ontgaat. Bekijk de video hieronder:

BEELD: GETTY IMAGES