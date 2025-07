Tom Cruise woont Oasis-concert bij nadat die band hem beledigde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tom Cruise was afgelopen weekend een opvallende gast tijdens het uitverkochte Oasis-concert in het Wembley Stadium in Londen. Vooral omdat hij ooit stevig werd afgebrand door de bandleden van Oasis.

De aanwezigheid van Tom Cruise markeert een opmerkelijke wending in de geschiedenis tussen de Hollywoodster en de Britse rockgroep, die eerder dit jaar na zestien jaar weer samen op tournee ging.

Harde woorden

In de Oasis-documentaire Lord Don’t Slow Me Down uit 2007 kregen Cruise en zijn filmcarrière er stevig van langs: ‘Hij is een kleine klootzak, en hij heeft in zijn hele carrière niet in één goede film gespeeld’, sneerde Noel Gallagher destijds voor de camera. Liam Gallagher deed er nog een schepje bovenop: ‘Ik haat Tom Cruise. Bastaard. Hij en Michael Owen.’ De uitspraken vielen op in een film die vooral bedoeld was om de Don’t Believe the Truth-tour van de band vast te leggen.

Al eerder ontmoet

Toch leek Cruise niet lang boos te blijven. In 2009 ontmoetten hij en Liam Gallagher elkaar toevallig in een hotel in Berlijn, waar Cruise pers deed voor de film Valkyrie. Volgens ooggetuigen sprak Cruise Liam daar aan op de beledigingen in de documentaire. Hij zou zelfs gegrapt hebben dat Cocktail volgens Liam wél een goede film was. De ontmoeting eindigde met een handdruk.

Tekst gaat door onder post.

Goldie posted this picture on Instagram with Tom Cruise at Oasis’ gig in Wembley yesterday. pic.twitter.com/pYELYETlk3 — Latest Oasis News (@scyhodotcom) July 26, 2025

Geen wrok meer

Tijdens het concert in Wembley leek er geen spoor van oud zeer. Tom werd gespot terwijl hij zichtbaar genoot van de show. Ook andere beroemdheden zoals Dua Lipa en Callum Turner waren aanwezig bij het eerste Londense optreden van de reünietour.

FOTO: GETTY IMAGES/MANUEL VELASQUEZ