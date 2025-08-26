Sting aangeklaagd voor miljoenen ponden door oud-bandleden The Police

De Britse muzieklegende Sting is aangeklaagd voor miljoenen ponden aan misgelopen royalty’s door zijn voormalige bandleden van The Police. Gitarist Andy Summers en drummer Stewart Copeland hebben de zaak aanhangig gemaakt bij het Hooggerechtshof in Londen.

Volgens de aanklacht eisen de muzikanten een substantiële schadevergoeding na jaren van juridische onenigheid met de zanger.

Jarenlange ruzies mondt uit in rechtszaak

Een ingewijde verklaarde: ‘Dit zit er al geruime tijd aan te komen. Advocaten probeerden herhaaldelijk om tot een minnelijke schikking te komen, maar raakten in een patstelling. Andy en Stewart besloten dat er geen alternatief was dan de rechtbank, dus drukten ze op de knop. Ze zeggen dat ze miljoenen aan gederfde royalty’s verschuldigd zijn.’

Succes en scheiding van de band

The Police werd in 1977 opgericht en groeide in korte tijd uit tot een van de grootste bands ter wereld. Midden jaren tachtig kwam er een einde aan de samenwerking, nadat er wereldwijd zo’n 75 miljoen platen waren verkocht. De single Every Breath You Take was de grootste hit van de groep en werd de best verkochte single van 1983. Het nummer blijft decennia later een belangrijke bron van inkomsten.

Twist over royalty’s

Volgens berichten verdient Sting alleen al met Every Breath You Take jaarlijks ongeveer 550.000 pond aan royalty’s. Summers en Copeland ontvingen echter geen songwriting-credits en voelen zich daardoor financieel ernstig benadeeld. Een woordvoerder van Sting verklaarde dat de huidige rechtszaak niet specifiek aan dit nummer is verbonden, maar gaf geen verdere toelichting.

De zaak is door het Hooggerechtshof ingediend onder de categorie algemene commerciële contracten en regelingen. Sting verschijnt als gedaagde onder zijn echte naam Gordon Matthew Sumner. Ook zijn bedrijf Magnetic Publishing Limited staat vermeld.

